Novedad
Ya puedes pedir el Xpeng P7+, si tienes 45.990 euros en el banco
La nueva berlina eléctrica de Xpeng anuncia hasta 530 km de autonomía, carga ultrarrápida y un interior súper tecnológico
El Xpeng P7+ ya admite pedidos en España y sus primeras entregas están previstas para inicios de junio de 2026. La marca introduce así una berlina eléctrica de gran tamaño que busca hacerse hueco en el segmento premium por autonomía, tecnología y un planteamiento interior claramente orientado al confort.
Con 5,07 metros de largo y una distancia entre ejes de 3 metros, el P7+ ofrece habitáculo pensado para cinco ocupantes y en un maletero que anuncia 573 litros, ampliables hasta 1.931 litros si se abaten los asientos traseros. Más allá de la cifra, esa capacidad lo acerca a un uso familiar o de viajes largos. Precisamente para rendir eficientemente en este último contexto, el modelo declara un coeficiente aerodinámico de 0,211. En la versión RWD Long Range, la marca anuncia hasta 530 km en ciclo WLTP, mientras que en uso urbano esa cifra puede alcanzar los 660 km WLTP.
Otro de los argumentos más llamativos del P7+ es su recarga, ya que admite potencias de hasta 446 kW en las versiones RWD Long Range y AWD Performance, lo que permite pasar del 10% al 80% en tan solo 12 minutos con baterías LFP. Es una cifra con la que se logran tiempos de espera muy reducidos en viajes largos, siempre que se disponga de infraestructura compatible… y en funcionamiento.
La gama en España llega con tres variantes, y todas con un equipamiento cerrado. El acceso corresponde al RWD Standard Range, con un precio desde 45.990 euros. Por encima se sitúa el RWD Long Range, que parte de 49.990 euros, y en la parte alta queda el AWD Performance, desde 55.990 euros. Estas tarifas no incluyen campañas ni ayudas. El planteamiento de ofrecer todo de serie simplifica la elección, aunque también limita la personalización.
Interior digital y confortable
De puertas adentro, el Xpeng P7+ destaca por su tecnología. El sistema se apoya en el chip Turing, desarrollado por la propia marca, con una capacidad de 750 TOPS (Tera Operaciones Por Segundo) para sostener funciones avanzadas de asistencia y una experiencia más fluida en el uso diario.
El salpicadero está presidido por una pantalla central de 15,6 pulgadas, acompañada de un cuadro digital de 8,8 pulgadas y un Head Up Display de 26 pulgadas proyectado en el parabrisas. Con este sistema se busca busca reducir distracciones y concentrar la información clave en la línea de visión del conductor.
El apartado de confort destaca el sistema de sonido Xpeng Opera 2.0 con 20 altavoces, techo panorámico y asientos con ventilación, memoria y función masaje. A esto se suma un sistema de climatización con bomba de calor, pensado para mejorar la eficiencia energética en condiciones de frío.
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