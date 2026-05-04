Ya se han matriculado más de 400.000 coches en lo que va de año y los híbridos enchufables siguen siendo los modelos que más crecen

El cuarto mes del año vuelve a confirmar la tendencia positiva del mercado automovilístico español. Al cierre de abril se han matriculado 106.862 turismos, una cifra que crece un 8,4% respecto al mismo mes del 2025. No obstante, el dato sí supone una baja de rendimiento respecto a marzo, cuando se alcanzaron las 130.340 unidades vendidas, un dato que supuso un crecimiento del 11,7% en la comparativa interanual. Así, las ventas de turismos acumuladas en 2026 ya alcanzan las 407.389 unidades según los datos de Ideauto, lo que supone un crecimiento general del 7,8%.

El mismo comportamiento tienen, tanto en el acumulado del año como al cierre de abril, el resto de categorías de vehículos: vehículos pesados, furgonetas y similares. La única excepción son los autobuses, de los que las ventas en abril caen un 14,9% y en 2026, un 10,2%. De la misma manera positiva se comportan este mes las ventas según canal para los turismos. El segmento que más crece en abril son los particulares, un 11,2%, aunque en el acumulado de 2026 van por delante las alquiladoras, con un 11,7% de crecimiento.

Los híbridos los favoritos, los PHEV los que más crecen

Quizás el comportamiento del mercado por motorización sea uno de los aspectos más relevantes, ya que la repartición de las ventas sigue constatando los cambios en la movilidad. Caen de nuevo los coches de gasolina y diésel, siendo este segundo combustible el que peor resultado se lleva con una bajada del 28,8%, así como también cae el gas. En lo que va de 2026, el diésel ha pérdido un 27,4% de la cuota de mercado, el gas, un 23,3%; y la gasolina, un 18,6%.

Respecto a las opciones electrificadas, los coches eléctricos van cogiendo más parte de mercado con un crecimiento del 42,8% en el mes de abril y un 41,9% en el acumulado del año. Este mes de abril, los BEV se han colocado por delante de los PHEV, que por su parte consiguen crecer un 42,3% en comparación con el mismo mes de 2025. No obstante, en lo que va de 2026, los híbridos enchufables siguen siendo la motorización que más consigue crecer, con una mejora del 64,3%.

De todas formas, cabe mencionar que el motor preferido de los conductores españoles es el híbrido autorrecargable, una opción que ya acumula más de 193.000 unidades matriculadas en lo que va de año y se convierte en la única que pasa de las 100.000 ventas.

Toyota, líder

Para cerrar, Toyota sigue siendo la marca líder del mercado al cierre de un mes más y coloca como más vendidos de abril su C-HR+ en la categoría de eléctricos y el Corolla en los híbridos.

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En la categoría de híbridos enchufables, es BYD quien gana con su Seal U, el Dacia Sandero lo hace en el mercado del gas, el Mercedes Benz GLA domina las ventas del diésel y el Seat Ibiza, las de gasolina.