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Los 10 coches más vendidos en abril de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el cuarto mes del año

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Las ventas de turismos crecen de nuevo en abril. El cuarto mes del año registró 106.862 nuevas unidades, lo que representa un aumento del 8,4% respecto a abril del año anterior. A pesar de contar con Semana Santa, los meses de marzo y abril en su conjunto han mejorado su comportamiento respecto al mismo periodo del año pasado.

El notable crecimiento de las ventas de electrificados, que se mantiene por encima del 21% del mercado y el constante crecimiento de los híbridos convencionales permiten al mercado superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales. En el total del año ya se alcanzan 407.389 ventas, lo que supone un 7,8% más en este primer cuatrimestre que en el mismo de 2025.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Seat y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de abril, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.511 matriculaciones.

2.Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche del segmento B tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

Seat Ibiza / Seat

En segundo lugar durante el mes de abril se encuentra el Seat Ibiza, con 2.729 matriculaciones.

3.Peugeot 2008

Peugeot E-2008

Peugeot E-2008 / Peugeot

Cerrando el podio se encuentra el Peugeot 2008, con 2.594 matriculaciones.

4.Toyota Corolla

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El precio de partida del coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías, es desde 25.950 euros.

Toyota Corolla / Toyota

El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.511 matriculaciones.

5.Peugeot 208

Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

En la quinta plaza, el Peugeot 208 tuvo 2.390 matriculaciones.

6.MG ZS

El MG ZS

MG ZS / MG

En el sexto lugar, el MG ZS, con 2.348 matriculaciones.

7.Seat Arona

Nuevo Seat Arona: Diseñado y fabricado en Barcelona y desde 17.920 euros

Seat Arona / Seat

En el séptimo lugar, el Seat Arona obtuvo 2.251 matriculaciones.

8.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 20 Aniversario Neomotor

Hyundai Tucson / Hyundai

El Hyundai Tucson, con 2.003 matriculaciones, ocupa la octava plaza.

9.Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross / Toyota

En el noveno lugar, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.725 matriculaciones.

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10.Volkswagen T-Roc

Nuevo Volkswagen T-Roc.

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

Por último, cerrando el ranking, el Volkswagen T-Roc tuvo 1.715 matriculaciones.

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