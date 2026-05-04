Ranking
Los 10 coches más vendidos en abril de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el cuarto mes del año
Las ventas de turismos crecen de nuevo en abril. El cuarto mes del año registró 106.862 nuevas unidades, lo que representa un aumento del 8,4% respecto a abril del año anterior. A pesar de contar con Semana Santa, los meses de marzo y abril en su conjunto han mejorado su comportamiento respecto al mismo periodo del año pasado.
El notable crecimiento de las ventas de electrificados, que se mantiene por encima del 21% del mercado y el constante crecimiento de los híbridos convencionales permiten al mercado superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales. En el total del año ya se alcanzan 407.389 ventas, lo que supone un 7,8% más en este primer cuatrimestre que en el mismo de 2025.
A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Seat y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de abril, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.511 matriculaciones.
2.Seat Ibiza
En segundo lugar durante el mes de abril se encuentra el Seat Ibiza, con 2.729 matriculaciones.
3.Peugeot 2008
Cerrando el podio se encuentra el Peugeot 2008, con 2.594 matriculaciones.
4.Toyota Corolla
El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.511 matriculaciones.
5.Peugeot 208
En la quinta plaza, el Peugeot 208 tuvo 2.390 matriculaciones.
6.MG ZS
En el sexto lugar, el MG ZS, con 2.348 matriculaciones.
7.Seat Arona
En el séptimo lugar, el Seat Arona obtuvo 2.251 matriculaciones.
8.Hyundai Tucson
El Hyundai Tucson, con 2.003 matriculaciones, ocupa la octava plaza.
9.Toyota Yaris Cross
En el noveno lugar, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.725 matriculaciones.
10.Volkswagen T-Roc
Por último, cerrando el ranking, el Volkswagen T-Roc tuvo 1.715 matriculaciones.
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
- Got Talent' ganador: AM Dance Studio se proclama campeón y Risto Mejide pronuncia un emotivo discurso final en el que saldó su 'deuda pendiente
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- El abandono de barcos crece en los puertos deportivos catalanes: hasta 30 embarcaciones olvidadas en una misma marina
- Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
- Manolo García y Quimi Portet: “El Último de la Fila es volver a casa; estábamos locos por la música y eso nos sigue uniendo”