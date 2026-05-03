Peugeot revolucionó el segmento C con una silueta fastback que fusiona el dinamismo de una berlina con la robustez sutil de un SUV. Le proporcionó un gran éxito en el C4, y ahora traslada esa misma idea al renovado Peugeot 408.

Peugeot 408: El rey de la distinción / R.R.

Estéticamente es un vehículo atractivo. Recibe el nuevo diseño de la marca, con un frontal en donde destaca la parrilla, que se funde con la carrocería, luciendo en el centro el escudo del león. En carretera, es fácilmente identificable por las ópticas Matrix Led, que mantienen la firma lumínica de las tres garras, pero esta vez con un diseño mucho más estilizado, extendiéndose hacia el paragolpes.

Cuenta con unas dimensiones de 4.69 metros de largo , 1.48 metros de alto y 1.85 metros de ancho, y si el frontal impresiona, la zaga no se queda atrás. La caída del techo es fluida, y finaliza con la famosas “orejas de gato” sobre el portón para optimizar el flujo del aire. Pero no cabe duda que la novedad más destaca es la incorporación del nombre de la marca en letras en el medio del portón, e iluminada, con lo que de noche es muy fácil identificarlo.

Recibe el nuevo diseño de la marca, con un frontal en donde destaca la parrilla / R.R.

Tengo que reconocer que cada vez me gusta más el i-Cockpit. Ofrece una sensación de calidad y uniformidad que permite hacer una rápida lectura de todo lo que necesitamos a la hora de la conducción. Mantiene los i-Toggles, esos botones táctiles, y configurables, que permiten crear accesos directos y personalizados para el climatizador, navegación o teléfono.

Al contar con una distancia entre ejes de 2.79 metros, el interior es amplio y cómodo para hacer largos viajes. A eso le unimos un maletero de 536 litros, que se reduce ligeramente en los PHEV.

Ofrece una sensación de calidad y uniformidad que permite hacer una rápida lectura de todo lo que necesitamos a la hora de la conducción / R.R.

Ofrece tres propulsores. El primero de ellos es un hybrid 145, que es la versión de acceso y, posiblemente la más equilibrada. Se combina con una caja de cambios de doble embrague, que integra un pequeño motor eléctrico. Esta circunstancia permite circular en modo eléctrico durante las maniobras y buena parte del recorrido por ciudad.

El Plug-in Hybrid 240 sube la apuesta hasta los 240 CV. Incorpora una batería de 14.6 kWh, y cuenta con una autonomía 100% eléctrica de hasta 85 kilómetros. Ideal para hacer el uso diario sin tener que usar el motor de propulsión.

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Para los que quieren dar el salto de lleno a la electrificación, el e-408 incorpora un propulsor de 213 CV, que está alimentado por una batería de 58.2 kWh útiles. Promedia 456 kilómetros de autonomía y admite cargas hasta 120 kW.