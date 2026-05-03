Nuevo Range Rover SV Ultra con audio electrostático y acabado Titan Silver

El Range Rover SV Ultra llega como la versión más exclusiva dentro de la familia Range Rover y pone el foco en algo poco habitual en un coche: la experiencia sensorial del ocupante. La marca busca diferenciar esta versión a través de una combinación de materiales poco comunes y tecnología centrada en el confort, con especial protagonismo para el nuevo sistema de sonido SV Electrostatic Sound, que debuta en este modelo y se ofrece como opción en los modelos SV.

El habitáculo introduce una combinación de tonos claros Orchid White y Cinder Grey y apuesta por materiales sin cuero, algo que marca un cambio en la forma de plantear el lujo. Los asientos utilizan Ultrafabrics, mientras que un tejido denominado Kvadrat remix mezcla lana y poliéster reciclado para crear superficies suaves y resistentes.

Range Rover SV Ultra / Range Rover

El detalle más llamativo está en la textura y el acabado de los materiales. Los asientos presentan un patrón en mosaico realizado con láser y una perforación muy elaborada, mientras que una chapa de palma ratán recorre el interior y aporta una sensación visual distinta a la madera tradicional. Esa pieza se extiende bajo la pantalla central y continúa hasta la parte trasera, donde llega incluso a la mesa desplegable y al compartimento de refrigeración.

También hay cambios en el exterior. El color Titan Silver, exclusivo del SV Ultra, utiliza partículas finas de aluminio para lograr un acabado muy reflectante, acompañado por detalles en Satin Platinum Atlas y Silver Chrome. Las llantas de 23 pulgadas completan una estética que busca transmitir sofisticación sin recurrir a elementos llamativos.

Un sonido nunca antes visto

La principal novedad está en el sistema SV Electrostatic Sound, que introduce altavoces electrostáticos en un vehículo por primera vez. El sistema utiliza 21 transductores de película fina integrados en reposacabezas, respaldos y otras zonas del habitáculo para crear un entorno sonoro envolvente en cada asiento.

Interior del Range Rover SV Ultra / Range Rover

Cada uno de estos altavoces incorpora una membrana de apenas 1 milímetro de grosor y responde hasta 1.000 veces más rápido que un altavoz convencional. Eso permite una reproducción más precisa del sonido y reduce la vibración y la distorsión. Además, el sistema necesita hasta un 90 % menos de energía y reduce la masa en la misma proporción frente a los altavoces tradicionales que sustituye.

Este conjunto funciona junto a los Body and Soul Seats y al sistema Sensory Floor, que añaden vibraciones sincronizadas con la música. Los asientos utilizan software con inteligencia artificial para analizar el contenido multimedia en tiempo real y generar impulsos que el ocupante puede sentir físicamente. El suelo, por su parte, integra cuatro transductores bajo las alfombrillas de cada reposapiés de los pasajeros, lo que amplía la sensación de inmersión.

El sistema también incorpora seis programas de bienestar que van desde Calm hasta Invigorating, pensados para favorecer la relajación o la concentración durante el viaje. La propuesta tiene sentido en un vehículo de este nivel, donde el silencio y la comodidad son parte fundamental de la experiencia.

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El Range Rover SV Ultra se ofrece con dos opciones mecánicas en el momento de su lanzamiento. Por un lado, un sistema híbrido enchufable P550e y, por otro, un motor V8 P540. La marca también confirma que una versión totalmente eléctrica llegará más adelante este mismo año.