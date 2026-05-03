10 consejos para volver seguro en tu viaje este puente de mayo

El granizo tiene un impacto directo tanto en la seguridad vial como en la integridad del vehículo. Su caída puede reducir drásticamente la visibilidad, comprometer la adherencia y obligar a realizar maniobras de emergencia, mientras que los impactos sobre la carrocería y, especialmente, sobre el parabrisas y las lunas, pueden generar daños estructurales inmediatos o microfisuras que evolucionan con el tiempo y provocan una rotura.

Ante este escenario, la conducción requiere máxima precaución y anticipación, y la protección del vehículo se convierte en un factor clave para minimizar daños y garantizar la seguridad.

¿Cuándo y dónde se produce?

El granizo se produce principalmente en primavera y verano, estaciones en las que se dan con mayor frecuencia las condiciones de inestabilidad necesarias. Es especialmente habitual en episodios tormentosos intensos y de rápida evolución.

En España, aunque su aparición es irregular, los registros meteorológicos y la recurrencia de episodios indican una mayor incidencia en el valle del Ebro —incluyendo Aragón, Navarra y La Rioja—, el interior de Catalunya, especialmente en Lleida, la Meseta Norte en Castilla y León, así como en el Sistema Ibérico y áreas prelitorales mediterráneas.

El granizo tiene un impacto directo tanto en la seguridad vial como en la integridad del vehículo / Archivo

A continuación te dejamos 10 consejos por si te sorprende una granizada volviendo de tus vacaciones:

1. Mantener la calma

Las granizadas suelen producirse de forma repentina y pueden sorprender al conductor. El impacto constante del granizo sobre los cristales y la carrocería genera un elevado nivel de ruido que incrementa la tensión y el nerviosismo dentro del vehículo.

Este aumento de estrés afecta directamente a la capacidad de reacción y eleva el riesgo de accidente, por lo que es fundamental mantener la calma, conservar el control y actuar con la máxima serenidad posible.

2. Cómo conducir

Durante una granizada, la conducción debe ser especialmente conservadora. Es imprescindible reducir la velocidad de forma progresiva, sin frenazos bruscos, aumentar la distancia de seguridad y evitar cualquier maniobra repentina.

3. Visibilidad y estrategia visual

La reducción de visibilidad por la precipitación obliga a adoptar una estrategia visual más activa. Es habitual que el conductor tienda a fijar la mirada en puntos cercanos, lo que reduce la capacidad de anticipación; por ello, es clave elevar la mirada y observar a mayor distancia para ampliar el campo visual y mejorar el tiempo de reacción.

4. “Leer” el asfalto

El estado del asfalto aporta información clave sobre la adherencia. Es necesario identificar charcos o acumulaciones de agua que puedan provocar aquaplaning, así como interpretar el comportamiento de la superficie: un asfalto más claro y brillante, que refleja la luz, suele ofrecer menor agarre que uno más oscuro y mate. Esta lectura permite anticipar riesgos y adaptar la conducción en consecuencia

5. Dónde parar o buscar refugio

Si la intensidad de la granizada o la pérdida de visibilidad impiden conducir con seguridad, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro y esperar a que remita. Deben priorizarse espacios protegidos como garajes, estaciones de servicio o zonas cubiertas.

En carretera, es fundamental evitar arcenes con baja visibilidad y no detenerse bajo puentes en vías con tráfico, ya que pueden generar situaciones de riesgo por frenadas bruscas y acumulación de vehículos.

6. Cómo orientar el coche al detenerse

Una vez detenido, se aconseja orientar el vehículo con el frontal hacia la dirección de caída del granizo. El parabrisas está diseñado con mayor resistencia estructural que otras superficies del vehículo, por lo que ofrece una mejor protección frente a impactos directos.

7. Mantenerse dentro del coche

Durante una granizada es fundamental permanecer dentro del vehículo y evitar salir mientras la caída sea intensa. El coche actúa como una barrera de protección frente a impactos que, en episodios severos, pueden alcanzar velocidades elevadas y causar lesiones. Además, abandonar el vehículo en estas condiciones incrementa el riesgo de atropellos.

8. Sin miedo a la rotura del parabrisas

Uno de los principales temores es la posible rotura del parabrisas; sin embargo, en caso de producirse, no supone un riesgo inmediato para los ocupantes, ya que el vidrio está diseñado para no fragmentarse hacia el interior, impidiendo la entrada de granizo o fragmentos.

9. Cómo proteger el coche si está aparcado en la calle

Si el vehículo se encuentra estacionado en la vía pública y no es posible resguardarlo en un garaje o zona cubierta, se pueden aplicar medidas de protección básicas para minimizar los daños. Colocar elementos como mantas, alfombrillas o fundas protectoras sobre las zonas más expuestas —principalmente techo, capó y, si es posible, el parabrisas— ayuda a amortiguar el impacto del granizo.

10. Revisar el vehículo tras la granizada

Tras una granizada, es fundamental revisar el estado de las lunas del vehículo. Si no se repara a tiempo, un pequeño impacto en el parabrisas puede convertirse en una grieta debido a cambios de temperatura, vibraciones o tensiones estructurales del vehículo.