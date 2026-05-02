Volkswagen Vehículos Comerciales: Líderes en la era de la movilidad comercial

El mercado de vehículos industriales y de ocio en España está atravesando una transformación sin precedentes, y Volkswagen Vehículos Comerciales se sitúa en su epicentro. La clave de este éxito radica en la ofensiva de producto que combina una decena de modelos entre híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros (BEV), diseñados para cubrir tanto las necesidades del profesional de la “última milla” como las de las familias y amantes del turismo de libertad.

Volkswagen ID BUZZ / Volkswagen

La punta de lanza de esta transición es la tecnología Plug-in Hybrid (PHEV), una alternativa en la que Volkswagen ha sido pionera dentro del segmento comercial y en donde detecta un potencial de crecimiento masivo. El modelo que inauguró el camino fue el Caddy eHybrid, disponible tanto en versión de pasajeros como en versión Cargo. Este vehículo combina un sistema de 150 CV con una batería de 19,7 kWh, permitiendo una autonomía eléctrica de hasta 119 kilómetros en ciclo combinado y alcanzando los 147 kilómetros en entornos puramente urbanos.

Siguiendo esta estela de versatilidad, el icónico Multivan eHybrid se posiciona como el referente del transporte de lujo y familiar. Con una potencia combinada de 245 CV, permite recorrer hasta 120 kilómetros en modo eléctrico en ciudad, manteniendo la esencia del histórico “Bulli” pero con un confort y una digitalización de última generación. Esta misma tecnología se traslada al mundo del “camper” con la California eHybrid, que traslada la electrificación a la libertad de viajar sin renunciar a las prestaciones, ofreciendo 88 kilómetros de autonomía eléctrica combinada y facilitando escapadas sostenibles.

Volkwagen E CARAVELLE / Volkswagen

En el terreno de la movilidad 100% eléctrica (BEV), Volkswagen ha sabido capitalizar la nostalgia y la eficiencia con el ID. Buzz y su variante profesional, el ID. Buzz Cargo. Ofrece autonomías de hasta 469 kilómetros en ciclo combinado, llegando a los 626 kilómetros en ciudad. Con baterías que alcanzan los 86 kWh y potencias de hasta 340 CV en su versión deportiva GTX, el ID. Buzz demuestra que un vehículo eléctrico puede ser emocional.

Para completar el círculo de la logística profesional sin emisiones que ofrece Volkswagen, el e-Transporter y el e-Caravelle se presentan como las herramientas definitivas para el servicio.

Volkswagen MULTIVAN EHYBRID / Volkswagen

El e-Transporter, con una batería de 70 kWh, ofrece hasta 522 kilómetros de autonomía urbana, lo que lo convierte en el aliado ideal para la logística de última milla. Su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 125 kW permite recuperar gran parte de la energía en tiempos mínimos, optimizando los periodos de trabajo.

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El e-Caravelle aplica esta misma arquitectura al transporte de personas, garantizando trayectos silenciosos y eficientes con una autonomía combinada de 345 kms.