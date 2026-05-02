El Alfa Romeo Junior tiene unas dimensiones compactas, con 4,17 m de longitud, 1,78 m de anchura, 1,53 m de altura y un maletero con capacidad de 415 litros en la versión Ibrida. En ellas es capaz de concentrar todo el ADN deportivo de la marca y ofrecer una firme apuesta por la emoción y las sensaciones, pero que no está reñida con el confort o la practicidad.

Nuevo Alfa Romeo Junior: el automóvil auténticamente deportivo disponible en versiones híbridas y 100% eléctricas / Alfa Romeo

Este carismático modelo italiano está concebido para aquellos que desean un automóvil compacto con un espíritu auténticamente deportivo. Cuenta con la relación de dirección más directa de toda su categoría e incorpora elementos como un diferencial autoblocante mecánico, pasos de rueda ensanchados, barras estabilizadoras delantera y traseras, suspensión deportiva y sistemas de frenos con características dinámicas.

Estéticamente, el Alfa Romeo Junior es pura elegancia en movimiento. Destaca por su espectacular diseño exterior, que incorpora elementos de los SUV, los deportivos y los coupés. Desde la primera mirada, irradia elegancia y deportividad. Su estilo es icónico, con líneas fluidas y una parrilla que recoge toda la tradición dinámica de la marca.

Estéticamente, el Alfa Romeo Junior es pura elegancia en movimiento / Alfa Romeo

Eficiencia y potencia

El Alfa Romeo Junior es el modelo con la gama más amplia de motores del segmento premium, incluyendo versiones 100 % eléctricas, híbridas de tracción delantera e híbridas Q4 de tracción total. Denominadas Ibrida, las versiones híbridas con etiqueta ECO de la DGT tienen una potencia de 145 CV, equipadas con un motor 1.2 Hybrid, un motor eléctrico de 48V y 21 kW y una caja de cambios automática eDCT6, de seis velocidades.

La oferta 100% BEV, que cuenta con las ventajas derivadas de la etiqueta CERO de la DGT, está disponible con un motor eléctrico que tiene una potencia de 156 CV. La batería tiene una capacidad útil de 50,8 kWh y es capaz de proporcionar una autonomía WLTP de hasta 411 km. Para los más exigentes con el rendimiento, el Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce ofrece una potencia de 280 CV y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.

El Alfa Romeo Junior es el modelo con la gama más amplia de motores del segmento premium / Alfa Romeo

Una gama “a la carta”

La gama del Alfa Romeo Junior ha sido diseñada para ofrecer una amplia libertad de personalización a través de un sistema modular de paquetes que satisface diferentes necesidades, desde la deportividad hasta la elegancia y la más alta tecnología.

La versión Sprint introduce un estilo y un confort que elevan la experiencia cotidiana, con detalles como un kit de carrocería en negro brillante, lunas tintadas, alfombrillas, iluminación ambiental y sistema de navegación con reconocimiento de señales de tráfico, lo que garantiza un equilibrio entre estética y funcionalidad.

La gama del Alfa Romeo Junior ha sido diseñada para ofrecer una amplia libertad de personalización / Alfa Romeo

La variante Ti está destinada a clientes que buscan detalles refinados. Ofrece asientos calefactables y ajustables eléctricamente, volante de cuero, un kit Cargo Flex para la máxima versatilidad del maletero, pedales de aluminio y placas protectoras deportivas.

La marca italiana oferta una serie especial, el Alfa Romeo Junior Sport Speciale, que se distingue por unos interiores de Alcantara con detalles “ice”, iluminación ambiental, un kit de carrocería negro brillante con inserciones plateadas, llantas de 18 pulgadas con corte de diamante y una insignia dedicada que crea un aspecto deportivo y refinado.

Para aquellos que desean mayor espíritu dinámico, el paquete Sport Pack añade asientos Sabelt en Alcantara y detalles deportivos que recuerdan los icónicos tonos rojos de la marca. El volante y otros detalles interiores incorporan también Alcantara, dispone de pedales y protectores de aluminio y las versiones híbridas añaden levas en el volante.

Para aquellos que desean mayor espíritu dinámico, el paquete Sport Pack añade asientos Sabelt en Alcantara / LUCA DANILO ORSI

Seguridad y conectividad

Para completar la oferta del Alfa Romeo Junior, el Techno Pack -disponible para todos los niveles de acabado- reúne lo mejor de la tecnología Alfa Romeo con faros Matrix LED, sistemas de conducción autónoma de nivel 2, portón trasero eléctrico con manos libres, cámara de visión trasera de 180 grados, sensores de aparcamiento de 360 grados y entrada sin llave.

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La experiencia en el Techno Pack se completa con un cargador inalámbrico para smartphones, retrovisores exteriores plegables y calefactados con funciones de ángulo muerto y luces de cortesía, un retrovisor interior con antideslumbramiento automático y un sistema de audio de 6 altavoces con tomas USB. La conectividad a bordo disfruta de un asistente de voz mejorado impulsado por IA generativa de ChatGPT que permite disfrutar de una interacción fluida y de mayor comodidad.