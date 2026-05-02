Alain Favey (CEO de Peugeot): "Para que el coche eléctrico funcione hay que hacerlo asequible, darle apoyos"

Alain Favey es un 'guerrillero' del automóvil. Lleva en el sector más de 30 años y ahora, desde la dirección general de Peugeot, asume el reto de liderar la marca tras tener que entonar el 'mea culpa' en todo el asunto de los motores PureTech. El Periódico y Neomotor tuvo la oportunidad de charlar con él durante el Salón del Automóvil de Pekín, donde la marca francesa del león presentó dos prototipos pensados para regresar, a lo grande, a un mercado en el que ya estuvo presente con el Grupo PSA (recordemos, Peugeot y Citroên) desde 1992 y que abandono en 2019.

Nacido en febrero de 1967 en L’Isle-Adam, en el norte de París, Alain Favey procede de una familia de clase media en la que el automóvil estaba al orden del día. Su padre comenzó su carrera en la fábrica de la marca en Poissy como obrero, antes de convertirse en directivo en Ford. En 1991, Favey entró en Citroën como resposable de precios y se convirtió en uno de los directores de filial más jóvenes del grupo al ser nombrado en Dinamarca en 1997. Pasó posteriormente por el Grupo Volkswagen, donde dirigió marcas como Škoda y Bentley, entre otras. Hasta que Peugeot llamó a la puerta en 2025.

Entrevsta al CEO de Peugeot Alain Favet en Pekín / Xavier Pérez

Usted afronta un reto importante, limpiar la imagen del tema PureTech y ha sido el primero en reconocer error. ¿Ha sido fácil?

No, la verdad es que fue muy difícil convencer a la compañía de que se hiciera, pero era absolutamente necesario. Para mí ha sido un tema que provoca una gran frustración. Cada día te levantas y solo haces que ver internet “PureTech, PureTech, PureTech”. Y la realidad es que desde hace cuatro años los motores están bien, y que ahora tenemos un motor completamente nuevo, que no tiene ningún problema.

Entonces...

Exacto, ¿por qué seguimos cargando con esta imagen del PureTech? Necesitamos que ese mensaje se amplifique. Entiendo que todavía hay clientes que conducen esos motores antiguos, que tienen problemas y están enfadados. Lo entiendo. Pero también hay que decir claramente que los motores actuales no tienen ese problema. Porque alguien que hoy busca un coche nuevo puede pensar que Peugeot tiene un problema, cuando no es así. Para nosotros es muy frustrante. Hay que explicar que no es lo mismo. La imagen no es la misma. El producto no es el mismo.

Están muy convencidos de que está soluciionado. ¿Es así?

Si. Peugeot no es un negocio de riesgo porque confiamos en la seguridad de que un defecto no aparecerá dos veces. No sé exactamente lo que se hizo mal en todo el proceso, pero lo que puedo afiormar es que todo el arsenal de soluciones, garantías, pruebas, cobeeturas especiales, garantías e investigaciones sobre este tema lo hemos adaptado a la creación de un nuevo motor, asegurándonos de que problemas de este tipo no volverán a aparecer. Me preocupa mucho mantener la reputación, algo esencial en este negocio".

¿Ha sido esencial reconocer el error?

Claro. Cuando tienes a los ingenieros que desarrollaron el PureTech explicando qué salió mal, qué aprendieron y cómo usan esa experiencia para evitarlo ahora con el nuevo motor, son mucho más creíbles. Porque la gente dice: “¿Cómo pudisteis pensar en poner eso en el aceite?”. Pero cuando quienes lo hicieron explican lo aprendido, eso genera credibilidad y también demuestra que es algo muy humano.

Hablando de los prototipos que se han visto en el salón de Pekín ¿Cree que estos coches funcionarian en Europa?

No. En Europa creemos que nuestros coches son muy buenos. El nuevo 208 que lanzaremos el próximo año será espectacular, con un diseño diferente pero muy fuerte en el segmento B. El concept “Polygon” no lo hicimos para China, lo hicimos para Europa. Queríamos mostrar cómo puede ser un Peugeot pequeño: muy moderno, muy espectacular. El SUV de 5,20 metros que tenemos aquí nunca se venderá en Europa. No es un problema de diseño, es un problema físico: es demasiado grande y no tendría mercado.

Concept Peugeot salón Pekín / Xavier Pérez

¿No cree que Europa se ha detenido en las últimas décadas mientras el resto del mundo ha avanzado muy rápido?

Entiendo lo que se quiere decir, pero intentamos impulsar el cambio en Europa. Desde el principio, Peugeot ha estado muy comprometida con la electrificación. Por eso ofrecemos soluciones multienergía. Hoy miro los pedidos de abril: España: 5 % eléctricos, Italia: 1 %, Francia: 53 %., Alemania: 42 %, así que está muy claro que Europa no es homogénea. Cada país tiene un enfoque distinto, basado en subvenciones, políticas y cultura. En Pekín, el 65 % del mercado es eléctrico. Si no tienes eléctricos aquí, no puedes competir.

Pero España va a pedales ¿cuál es la solución?

Nuestra respuesta hoy es la multienergía: ofrecer eléctricos y no eléctricos en cada segmento. El problema principal no es el precio, es la asequibilidad. El coche eléctrico tiene que se asequible y `para elos hay que apoyarlo. En Italia, el año pasado, con subvenciones, Leapmotor vendió 12.000 coches en una hora. Cuando un coche cuesta 6.000 euros, la gente compra. Francia y Alemania subsidian fuerte y por eso tienen una adopción más alta. España también subsidia con el plan Auto, aunque no de forma suficiente para generar un cambio masivo. Cuando los coches sean más asequibles y los gobiernos apoyen más, la demanda subirá. Pasará en España, pero llevará tiempo.

Están preparando el lanzamiento del Peuegot 208 GTi a vez que anuncian ya el nuevo Peugeot 208 eléctrico para el año que viene, ¿no están demasiado cerca en el tiempo?

Tienes razón. El 208 GTI debería haberse lanzado antes. Cuando llegué, decidí lanzarlo porque sabía que había gente que lo quería, pero idealmente debía haberse hecho dos años antes. El nuevo 208 no estará disponible como GTI en los primeros años, así que quien quiera un GTI ahora tendrá una gran opción. El nuevo 208 llegará en septiembre-octubre del año que viene. Su diseño marca el inicio de un nuevo lenguaje: luces horizontales, no verticales. Muchos dicen que Peugeot debe ser vertical, pero a veces los diseñadores van por delante de la gente. Creemos que este lenguaje es más moderno y será la base de nuestros futuros modelos.

El Polygon Concept se atreve a redefinir elementos icónicos como el tradicional volante circular, poniendo en su lugar el Hypersquare / Peugeot

También están presentando un nuevo volante, el HyperSquare. ¿Creen que es necesario un cambio tan radical?

Sí. Hay que innovar. Porque si no lo hacemos no sé si habrá una industria automovilística europea dentro de 20 años. Queremos crear innovación que aporte placer a las personas. El HyperSquare es una expresión completamente nueva y moderna. Los clientes jóvenes lo entenderán inmediatamente. Los mayores, como yo, necesitarán 10 o 15 minutos, pero después se darán cuenta de que es el futuro. En 20 años todos los coches tendrán este tipo de control. Y Peugeot será uno de los pioneros en llevarlo al gran público.

¿Veremos esta tecnología en otras marcas de Stellantis?

Probablemente sí. Si tenemos la tecnología, la compartiremos. Peugeot será pionera, y las demás marcas la adoptarán.

¿Por qué se retrasó tanto la llegada de la batería grande para los modelos 308, 3008 y 5008?

Fue una decisión estratégica, para no depender de China a largo plazo. Decidimos construir una fábrica de baterías en el norte de Francia junto con Total Energies y Mercedes. Hace tres años era un campo; hoy es una fábrica. Pero descubrimos que fabricar baterías es extremadamente complejo. No había conocimiento previo, no había formación. Tuvimos que aprender lo que China y Corea aprendieron hace 20 años. Estoy orgulloso del camino, pero comercialmente ha causado retrasos y frustración. Asumimos ese error. Fuimos demasiado lentos.

¿Qué importancia tiene la herencia de Peugeot frente a las nuevas marcas chinas?

Es fundamental. Tenemos 216 años de historia y fabricamos coches desde 1889. Hemos pasado por japoneses, coreanos, chinos… y seguimos aquí. Porque seguimos innovando. El i-Cockpit, la multienergía, el HyperSquare. Eso nos da credibilidad para decir que estamos aquí para quedarnos.

Muchas marcas apuestan por eléctricos de autonomía extendida, los REEV. ¿Es una opción para Peugeot?

Para Europa, no. Seguiremos con mild-hybrid y plug-in hybrid. Tenemos plug-in híbridos muy potentes: 225 CV en 308 y 3008, 240 CV en 408 Creemos que esta es la solución adecuada para Europa.

¿Por qué Europa dejó todo el terreno híbrido a marcas como Toyota durante años?

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Porque apostamos muy fuerte por el diésel durante mucho tiempo. Hasta que llegó el Dieselgate. Ahí tuvo que cambiar todo.