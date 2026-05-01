El Renault Twingo gana en abril y arranca la votación de mayo con Cupra Raval, Geely Starray y Volvo EX60

El Renault Twingo se ha convertido en el ganador de la votación de abril del Premio Coche del Año de los Lectores. El urbano eléctrico logró imponerse a dos propuestas muy diferentes como el BYD Atto 3 EVO, y el MGS9.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Mayo

El Twingo ha convencido a los lectores por su estilo retro, que nos recuerda mucho al modelo original, y su planteamiento sencillo, urbano y accesible. Con 3,79 metros de longitud, motor eléctrico de 82 CV y una batería de 27,5 kWh, ofrece hasta 263 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra pensada para cubrir con solvencia los desplazamientos diarios.

A ello se suma una propuesta práctica, con cinco puertas, asientos traseros deslizantes, buena modularidad interior y un precio de partida de 19.500 euros. El resultado es un eléctrico urbano que recupera el espíritu del Twingo original y lo adapta a la movilidad actual. Con esta victoria, el Renault Twingo se convierte en el cuarto ganador mensual de la edición 2026.

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Cupra Raval, Geely Starray y Volvo EX60 se disputan el voto del público este mes.

Cupra Raval

El Cupra Raval llega como uno de los lanzamientos más importantes para la marca española. Es un eléctrico urbano de unos cuatro metros de longitud, diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, sobre la plataforma MEB+. Su propuesta combina diseño deportivo, enfoque emocional y una gama con distintas configuraciones de batería y potencia. Las versiones de acceso rondarán los 300 kilómetros de autonomía, mientras que las variantes superiores podrán acercarse a los 450 kilómetros, con una versión VZ de 226 CV como opción más prestacional. El Raval también destaca por su planteamiento práctico, con un maletero de 441 litros, un interior centrado en el conductor y tecnologías como faros Matrix LED, sistema multimedia con pantalla de 12,9 pulgadas, funciones de carga inteligente y soluciones de asistencia avanzadas.

Cupra Raval / Cupra

Geely Starray

El Geely Starray EM-i representa la alternativa híbrida enchufable de la votación de mayo. Se trata de un SUV del segmento C desarrollado sobre la arquitectura GEA, con tecnología Cell to Body, batería Short Blade Battery y un sistema de propulsión EM-i Super Hybrid. Su principal argumento está en la eficiencia: anuncia hasta 1.055 kilómetros de autonomía combinada WLTP y hasta 136 kilómetros eléctricos, según versión. Además, admite carga rápida de hasta 60 kW, con una recarga del 30 al 80 % en 16 minutos en la batería de mayor capacidad. El Starray también apuesta por la habitabilidad, con 4,74 metros de longitud, suelo plano, maletero de 528 litros ampliable hasta 2.065 litros, amplio equipamiento de seguridad y la máxima calificación de 5 estrellas EuroNCAP.

Geely Starray EM-i / Geely

Volvo EX60

El Volvo EX60 es la propuesta más premium y tecnológica de esta votación. Este SUV eléctrico de tamaño medio inaugura una nueva etapa para la marca sueca, con la plataforma SPA3, arquitectura de 800 voltios y un fuerte enfoque en autonomía, seguridad e inteligencia artificial. La gama contará con tres versiones eléctricas, con autonomías de 620, 660 y 810 kilómetros, esta última en la variante P12 AWD Electric. Además, puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en 10 minutos usando un cargador rápido de 400 kW. El EX60 también estrena el asistente de inteligencia artificial Gemini, desarrollado junto a Google, y el nuevo sistema central HuginCore. En seguridad, introduce el primer cinturón multiadaptativo de Volvo, diseñado para ajustar la protección en función del ocupante y de la situación.

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Volvo EX60 / Volvo

Tres enfoques muy distintos, eléctrico urbano deportivo, SUV híbrido enchufable eficiente y SUV eléctrico premium de gran autonomía, que protagonizan ahora la votación de mayo del Premio Coche del Año de los Lectores.