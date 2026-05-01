Porsche amplía la gama con el Cayenne Coupé Electric de hasta 1.156 CV

Inspirado en la estética del 911 y su característica línea de techo, el Porsche Cayenne Coupé Electric se presenta como una alternativa más emocional dentro de la gama, con una carrocería que busca combinar diseño y eficiencia aerodinámica sin renunciar a la practicidad diaria.

Esa caída progresiva del techo no es solo un gesto de diseño, ya que contribuye a mejorar la penetración en el aire hasta lograr un coeficiente aerodinámico de 0,23, frente al 0,25 del Cayenne convencional. Esa optimización permite ganar hasta 18 kilómetros adicionales de autonomía, alcanzando un máximo de 669 km WLTP según la versión.

Nuevo Porsche Cayenne Coupe Electric / Porsche

Las dimensiones se mantienen en línea con el modelo actual, con 4.985 mm de longitud y 1.650 mm de altura, aunque el techo se sitúa 24 mm más abajo que en el SUV de carrocería tradicional. En el día a día, esa diferencia apenas compromete la funcionalidad, porque el maletero ofrece entre 534 y 1.347 litros y se suma un compartimento delantero de 90 litros, algo que sigue siendo útil para equipaje o cables de carga.

La practicidad también se refleja en detalles como los asientos traseros ajustables eléctricamente o la capacidad de remolque, que llega hasta 3,5 toneladas, una cifra que mantiene el enfoque polivalente del modelo incluso con su orientación más deportiva.

Desde su lanzamiento, el Cayenne Coupé Electric se comercializa con tres configuraciones mecánicas que comparten arquitectura eléctrica y planteamiento general, pero se diferencian claramente por rendimiento y precio. La versión de acceso desarrolla 408 CV y puede alcanzar 442 CV, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una velocidad máxima de 230 km/h. Su precio en España arranca en 112.359 euros, posicionándose como la puerta de entrada a la gama.

Nuevo Porsche Cayenne Coupe Electric / Porsche

Un escalón por encima se sitúa el Cayenne S Coupé Electric, que eleva la potencia hasta 544 CV, con un pico de 666 CV en modo overboost. En este caso, el 0 a 100 km/h se reduce a 3,8 segundos y la velocidad máxima alcanza 250 km/h, mientras que el precio sube hasta 134.316 euros.

La versión que concentra toda la atención es el Cayenne Turbo Coupé Electric, que alcanza 857 CV de potencia nominal y puede llegar a picos de 1.156 CV. Esas cifras permiten completar el 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanzar 260 km/h. Tiene un precio de 172.233 euros.

En todos los casos, la base técnica incluye suspensión neumática adaptativa con sistema PASM, mientras que el sistema Porsche Active Ride puede añadirse opcionalmente en las variantes S y Turbo. También está disponible la dirección en el eje trasero, capaz de girar hasta cinco grados, lo que apunta a mejorar la maniobrabilidad en ciudad y la estabilidad en carretera.

La arquitectura eléctrica funciona a 800 voltios, un elemento clave para reducir los tiempos de recarga cuando se utiliza un punto rápido compatible. El sistema admite una potencia de carga de hasta 390 kW en corriente continua, mientras que en corriente alterna alcanza 11 kW de serie y puede ampliarse a 22 kW con un cargador opcional.

Interior del nuevo Porsche Cayenne Coupe Electric / Porsche

Más allá de las cifras, el equipamiento incluye elementos pensados para reforzar el carácter deportivo, como el paquete Lightweight Sport, que reduce el peso del vehículo hasta en 17,6 kg mediante componentes específicos como techo de fibra de carbono, llantas de 22 pulgadas y detalles interiores en materiales ligeros.

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El interior de este Porsche mantiene un enfoque digital centrado en el conductor, con un cuadro de instrumentos completamente digital, una pantalla central y una pantalla adicional para el pasajero, además de un head-up display con realidad aumentada disponible como opción.