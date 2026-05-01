El nuevo Mercedes-Benz VLE eléctrico se pone a la venta desde 83.768 euros

La llegada del Mercedes-Benz VLE al mercado español ya tiene fecha y, sobre todo, cifras concretas para su precio, que parte desde 83.768 euros y empezará a verse en los concesionarios a partir de octubre. Se trata del primer paso comercial de un modelo que se produce en la planta de Vitoria (Álava) y que durante los primeros meses se ofrecerá con configuraciones cerradas, sin demasiadas combinaciones posibles.

Mercedes-Benz VLE Eléctrico / Mercedes-Benz

Mercedes arranca esta fase inicial con el VLE 300, que combina una batería de 115 kWh, una potencia de 272 CV y una autonomía que puede alcanzar 707 km WLTP, una cifra que en ciudad se eleva hasta 892 km.

Durante los primeros meses solo estarán disponibles las dos ediciones de lanzamiento, mientras que a partir de septiembre comenzará la ampliación progresiva con más variantes, paquetes y opciones.

Aunque el acceso a la gama arranca en esos 83.768 euros, lo cierto es que las primeras unidades que llegarán al mercado estarán asociadas a configuraciones específicas con un nivel de equipamiento elevado. De este modo, el cliente que quiera estrenar el modelo en los primeros meses tendrá que mirar a las ediciones de lanzamiento, que parten desde 97.192 euros en el caso del VLE 300 Confort y alcanzan 109.963 euros en el VLE 300 Exclusive.

Interior del Mercedes-Benz VLE Eléctrico / Mercedes-Benz

Ambas variantes comparten como la suspensión neumática Airmatic, el techo panorámico Sky View o el sistema de climatización Thermotronic. También incluyen dirección en el eje trasero, una solución que en un vehículo de este tamaño se agradece especialmente en maniobras urbanas y aparcamientos.

En el caso del acabado Exclusive, el salto en equipamiento añade tecnologías como el MBUX Superscreen, los faros Digital Light o el sistema de sonido envolvente Burmester, configurando una propuesta claramente orientada a un uso más representativo o de transporte premium. Además, estas versiones se ofrecen con configuraciones de seis o siete plazas, mientras que la gama completa permitirá también cinco u ocho asientos.

Autonomía y carga pensadas para viajes largos

Más allá del precio, uno de los argumentos clave del Mercedes-Benz VLE eléctrico está en su capacidad para cubrir largas distancias con pocas paradas. Gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios, puede recuperar hasta 355 km de autonomía en 15 minutos cuando se conecta a cargadores compatibles. Esto permite viajes de alrededor de 1.000 kilómetros con una única parada breve para recargar.

Mercedes Benz VLE 2026 / Mercedes-Benz

El sistema admite además carga rápida en infraestructuras de 400 voltios mediante un convertidor opcional, lo que amplía las posibilidades de uso en entornos donde no siempre hay cargadores de última generación. A esto se suma una potencia de carga en corriente continua de hasta 300 kW, una cifra que sitúa al modelo en la parte alta del segmento en este apartado.

Las dimensiones también explican su posicionamiento, con 5.309 mm de longitud, 1.999 mm de ancho y 1.951 mm de altura, medidas que lo sitúan claramente en la categoría de grandes monovolúmenes. Esto se traduce en un habitáculo amplio y configurable, pensado tanto para uso familiar como profesional o de transporte de pasajeros.

Lo que viene después del lanzamiento

Aunque el foco ahora está en el inicio de ventas, la hoja de ruta del Mercedes-Benz VLE ya anticipa una evolución rápida de la gama. A partir de septiembre se incorporará el VLE 400 4MATIC, con 410 CV de potencia, tracción total y la misma batería de 115 kWh, ampliando el abanico para quienes busquen más prestaciones o mayor capacidad de tracción.

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Interior del Mercedes-Benz VLE Eléctrico / Mercedes-Benz

En 2027 llegará una versión con una carrocería 18 cm mayor y nuevas configuraciones mecánicas. También se añadirá una batería de 80 kWh de tecnología LFP y distintos niveles de potencia, lo que permitirá ajustar el modelo a necesidades más diversas.