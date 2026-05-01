Esta es la ciudad española que cuenta con la primera pizza hecha por Tesla

El pasado año, el Bulevar Santa Mónica de Los Ángeles, se convertía en infinitas filas para conocer el nuevo ‘Tesla Diner’. El nuevo modelo de negocio de Elon Musk, un restaurante de Tesla ambientado en los años 50 y con un diseño futurista.

La pizza de Tesla en España

Tras la instalación 1.000 de los cargadores de Tesla, Burgos recibe la primera máquina de pizza. Ya no hace falta decidir si cargar el coche eléctrico rápido o hacer una parada cómoda.

En esta nueva estación de Tesla puedes recargar hasta 275 kilómetros de autonomía en 15 minutos debido a su cargador de 250 kW. En lo que cargas tu coche puedes acercarte a su estación de servicio, que cuenta con máquinas expendedoras y la máquina de pizza.

Lejos de parecerse al restaurante de Tesla en Los Ángeles, es la primera pizza que llega a España de la mano de Tesla. Sin cocinero y en apenas cuatro minutos puedes obtener una pizza. Además, la estación cuenta con mesas de madera donde puedes disfrutar en lo que cargas tu coche.

Máquina de pizza de la estación de carga de Tesla en Burgos / Youtube

El Tesla Diner de Elon Musk en Los Ángeles

El Tesla Diner combina los años 50 con un diseño más futurista. La estación lo tiene todo, puntos de carga, el mítico restaurante americano y autocine. Este restaurante está ubicado en el 7001 del Bulevar Santa Mónica de Los Ángeles (Estados Unidos).

La estación cuenta con 80 puestos de supercarga V4 compatible con NACS abierto para todos los vehículos eléctricos. El restaurante, es por tanto la estación de supercarga urbana más grande del mundo.

Tesla Diner de Los Ángeles / Tesla

El Tesla Diner dispone de servicio 24 horas, con camareros en patines que reciben a los clientes mientras el robot humanoide de la compañía reparte palomitas, al menos esa era su función durante la apertura.

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El restaurante no tiene la opción simplemente de comer en el restaurante, si tienes un Tesla, puedes pedir directamente desde la pantalla de tu coche y te llega la comida en cajas de cartón.