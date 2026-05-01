Los cambios que sufrirán los mayores de 65 años en el carnet de conducir

Cumplir años no solo implica cambios personales o económicos, también afecta a trámites clave como la renovación del carnet de conducir. La última actualización normativa introduce nuevas condiciones para los mayores de 65 años, poniendo el foco en la seguridad vial.

La reforma impulsada por la Dirección General de Tráfico modifica tanto los plazos como los requisitos necesarios para mantener el permiso en vigor.

Qué cambia en la renovación del carnet

A partir de los 65 años, el permiso de conducir deja de renovarse cada diez años y pasa a tener una vigencia de cinco años. En el caso de permisos profesionales, como los de camiones o autobuses, este plazo se reduce a tres años.

Esto implica que los conductores de mayor edad deberán realizar el trámite con más frecuencia, aunque no se establece un límite máximo para seguir conduciendo.

Más controles médicos

La normativa refuerza los reconocimientos médicos obligatorios. Los conductores deberán someterse a pruebas más completas en centros autorizados, donde se evalúan aspectos como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación y el estado cognitivo.

El resultado de estas pruebas determinará si el conductor puede renovar su permiso y en qué condiciones.

Mujer mayor conduciendo / Getty Images

Sin edad límite para conducir

Uno de los puntos clave es que no existe una edad máxima para conducir en España. La capacidad para seguir al volante depende exclusivamente de las condiciones físicas y mentales de cada persona.

Eso sí, a medida que aumenta la edad, el control es más estricto, con revisiones más frecuentes y detalladas.

Posibles restricciones en el permiso

La normativa permite aplicar limitaciones específicas según el estado de salud del conductor. Estas pueden incluir la prohibición de conducir de noche, restricciones a determinados trayectos o la obligación de usar gafas o audífonos.

También se puede reducir aún más el periodo de validez del carnet si así lo consideran los especialistas.

Costes y condiciones

En el ámbito económico, los mayores de 70 años no tienen que pagar las tasas de renovación. Sin embargo, sí deben abonar el reconocimiento médico, que sigue siendo obligatorio.

El proceso se realiza a través de centros autorizados, que envían directamente los resultados a Tráfico, simplificando el trámite.

Esta normativa afecta directamente a los conductores a partir de los 65 años, especialmente a quienes deban renovar su permiso en los próximos meses.