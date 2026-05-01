Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones andaluzasRodaliesGinestàPeste porcinaEl tiempoFlotilla GazaPapa León XIVLeche PascualJuicio KitchenMessiCentros comerciales
instagramlinkedin

DGT

Los cambios que sufrirán los mayores de 65 años en el carnet de conducir

 La DGT modifica la renovación del permiso con más controles médicos y periodos más cortos a partir de cierta edad

Cambios en el carnet de conducir para mayores de 65 años

Cambios en el carnet de conducir para mayores de 65 años / Pexel

Elena Castellano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cumplir años no solo implica cambios personales o económicos, también afecta a trámites clave como la renovación del carnet de conducir. La última actualización normativa introduce nuevas condiciones para los mayores de 65 años, poniendo el foco en la seguridad vial.

La reforma impulsada por la Dirección General de Tráfico modifica tanto los plazos como los requisitos necesarios para mantener el permiso en vigor.

Qué cambia en la renovación del carnet

A partir de los 65 años, el permiso de conducir deja de renovarse cada diez años y pasa a tener una vigencia de cinco años. En el caso de permisos profesionales, como los de camiones o autobuses, este plazo se reduce a tres años.

Esto implica que los conductores de mayor edad deberán realizar el trámite con más frecuencia, aunque no se establece un límite máximo para seguir conduciendo.

Más controles médicos

La normativa refuerza los reconocimientos médicos obligatorios. Los conductores deberán someterse a pruebas más completas en centros autorizados, donde se evalúan aspectos como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación y el estado cognitivo.

El resultado de estas pruebas determinará si el conductor puede renovar su permiso y en qué condiciones.

Mujer mayor conduciendo

Mujer mayor conduciendo / Getty Images

Sin edad límite para conducir

Uno de los puntos clave es que no existe una edad máxima para conducir en España. La capacidad para seguir al volante depende exclusivamente de las condiciones físicas y mentales de cada persona.

Eso sí, a medida que aumenta la edad, el control es más estricto, con revisiones más frecuentes y detalladas.

Posibles restricciones en el permiso

La normativa permite aplicar limitaciones específicas según el estado de salud del conductor. Estas pueden incluir la prohibición de conducir de noche, restricciones a determinados trayectos o la obligación de usar gafas o audífonos.

También se puede reducir aún más el periodo de validez del carnet si así lo consideran los especialistas.

Costes y condiciones

En el ámbito económico, los mayores de 70 años no tienen que pagar las tasas de renovación. Sin embargo, sí deben abonar el reconocimiento médico, que sigue siendo obligatorio.

El proceso se realiza a través de centros autorizados, que envían directamente los resultados a Tráfico, simplificando el trámite.

Noticias relacionadas y más

Esta normativa afecta directamente a los conductores a partir de los 65 años, especialmente a quienes deban renovar su permiso en los próximos meses.

TEMAS

  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  5. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  6. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  7. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  8. Apagón en Barcelona: 90.000 clientes se quedan sin luz tras una avería eléctrica

Las tres grandes fábricas de agua del área de Barcelona arrancarán este semestre: así avanzan todas las obras antisequía

Las tres grandes fábricas de agua del área de Barcelona arrancarán este semestre: así avanzan todas las obras antisequía

El primer club de fitness de música electrónica

El primer club de fitness de música electrónica

Montse, tratada con 'electroshocks' desde hace 20 años: "Me han salvado la vida"

Montse, tratada con 'electroshocks' desde hace 20 años: "Me han salvado la vida"

¿Dónde es festivo el 1 y 2 de mayo en España? Catalunya sale de la lista

¿Dónde es festivo el 1 y 2 de mayo en España? Catalunya sale de la lista

Netflix recupera el clásico de la comedia '30 Rock' en su desbordante integridad

Netflix recupera el clásico de la comedia '30 Rock' en su desbordante integridad

Los cambios que sufrirán los mayores de 65 años en el carnet de conducir

Los cambios que sufrirán los mayores de 65 años en el carnet de conducir

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos (nueva actualización)

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos (nueva actualización)

Tres fábricas de agua ampliadas se pondrán en marcha este 2026 en Barcelona: así avanzan todas las obras antisequía

Tres fábricas de agua ampliadas se pondrán en marcha este 2026 en Barcelona: así avanzan todas las obras antisequía