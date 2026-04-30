El Volkswagen ID. ya está disponible desde 24.330 euros

Volkswagen recupera el icónico nombre Polo con una versión eléctrica de su incombustible modelo compacto. El ID. Polo busca mantener el papel de coche práctico de siempre, pero adaptado a un uso diario distinto, donde la autonomía, la recarga y el espacio interior pesan más que antes.

Volkswagen ID. Polo / ingobarenschee

La preventa arranca en España el 30 de abril de 2026 para las versiones con batería grande, y el modelo llega con un mensaje claro: seguir siendo un utilitario para el día a día, pero con la ambición de servir también fuera de la ciudad, gracias a su elevada autonomía y al aprovechamiento del espacio interior.

El primer precio comunicado es de 24.330 euros para un ID. Polo Life con batería de 52 kWh y 211 CV, una cifra vinculada a campañas comerciales y financiación, ya que el precio de lista de esa misma versión parte desde 35.070 euros.

La gama del Volkswagen ID. Polo se articula en torno a tres niveles de potencia: 116 CV, 135 CV y 211 CV, con dos tamaños de batería. Las versiones de acceso utilizan una batería LFP de 37 kWh, mientras que la variante más potente recurre a una batería NMC de 52 kWh.

Interior del Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

Esto se traduce en dos escenarios de uso. Las versiones con batería pequeña anuncian hasta 329 km de autonomía, mientras que la opción con batería mayor alcanza hasta 449 km WLTP, una cifra que ya permite plantear desplazamientos más largos con cierta tranquilidad.

También se incluye carga rápida en corriente continua de serie, con tiempos anunciados de alrededor de 23 a 24 minutos para pasar del 10 al 80 %. Esto significa paradas relativamente cortas en viajes o la posibilidad de recuperar buena parte de la batería durante una pausa habitual. Otro detalle interesante es la función vehicle-to-load, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW. Gracias a esto, el coche puede servir como fuente de alimentación para herramientas, bicicletas eléctricas o equipamiento de ocio.

Más espacio y un interior más digital

Aunque sigue siendo un coche compacto, el nuevo modelo crece hasta 4.053 mm de largo y aprovecha mejor el espacio interior gracias a su arquitectura eléctrica, con un suelo plano y una gran batalla. Además, ofrece un maletero de 441 litros, un 25 % más que el Polo de combustión, que se queda en 351 litros. Con los asientos abatidos, la capacidad alcanza 1.240 litros.

Perfil del Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

Al margen del espacio, el interior destaca por un entorno digital, con un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas y una pantalla central de 13 pulgadas. Aun así, mantiene botones físicos, algo que muchos conductores agradecen para manejar funciones básicas sin depender de menús táctiles.

Entre los sistemas disponibles aparece el Connected Travel Assist, capaz de asistir en la conducción y reaccionar ante semáforos dentro de los límites del sistema. También forma parte del equipamiento la conducción con un solo pedal, una función habitual en los eléctricos que facilita el control en tráfico urbano.

Tres acabados

El Volkswagen ID. Polo se ofrecerá en tres niveles de acabado: Match, Life y Style. La versión Match será la de acceso, aunque su llegada se producirá más adelante, mientras que el lanzamiento inicial se centra en el acabado Life con la motorización de 211 CV.

Pantallas del Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

El nivel Life añade elementos pensados para el uso cotidiano, como acceso sin llave, cámara trasera y sensores de aparcamiento. El acabado Style, situado en la parte alta de la gama, suma iluminación avanzada con faros IQ.Light LED Matrix, asientos calefactados y climatizador automático de dos zonas.

También se ofrecen opciones poco habituales en coches de este tamaño, como un equipo de sonido premium de 480 vatios, un techo panorámico o asientos delanteros con función de masaje. Son detalles que buscan acercar equipamientos de segmentos superiores a un coche más compacto.

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Según ha dicho Volkswagen, la versión de acceso del ID. Polo y otras combinaciones de motor y equipamiento se incorporarán durante el verano, lo que ampliará la oferta y previsiblemente permitirá ajustar el precio de entrada.