Novedad
Tirar colillas por la ventanilla ya está considerado como una infracción muy grave
La DGT endurece las sanciones por lanzar objetos desde el coche ante el riesgo de incendios y accidentes
Elena Castellano
La Dirección General de Tráfico ha elevado el castigo para los conductores que arrojan colillas u otros objetos desde el coche. Esta conducta pasa a considerarse muy grave, con una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.
La medida busca frenar una práctica peligrosa que afecta tanto a la seguridad vial como al medio ambiente, especialmente en los meses de mayor riesgo de incendios.
Más allá de una simple colilla
Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en colillas arrojadas desde vehículos. Además del riesgo de fuego, este gesto supone un peligro directo para otros usuarios de la vía y contribuye a la contaminación.
Hasta ahora, esta infracción se castigaba con 200 euros y la pérdida de 4 puntos, pero la actualización normativa ha incrementado notablemente las sanciones.
No solo tabaco: cualquier objeto cuenta
La norma no se limita a las colillas. Tirar cualquier residuo por la ventanilla, como envoltorios o restos de comida, conlleva la misma multa.
Existe la opción de acogerse al pronto pago, lo que reduce la sanción económica a 250 euros, aunque la retirada de puntos se mantiene sin cambios.
Consecuencias penales por provocar incendios forestales
Si el lanzamiento de una colilla provoca un incendio, el conductor puede enfrentarse a un delito penal. En estos casos, las consecuencias pueden incluir penas de prisión y responsabilidades por los daños causados.
Desde la DGT se insiste en la importancia de utilizar el cenicero del vehículo para evitar sanciones y prevenir incendios. Durante los periodos de mayor riesgo, además, se intensifica la vigilancia en carreteras y zonas especialmente vulnerables.
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números