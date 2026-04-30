Tirar colillas por la ventanilla ya está considerado como una infracción muy grave

La Dirección General de Tráfico ha elevado el castigo para los conductores que arrojan colillas u otros objetos desde el coche. Esta conducta pasa a considerarse muy grave, con una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.

La medida busca frenar una práctica peligrosa que afecta tanto a la seguridad vial como al medio ambiente, especialmente en los meses de mayor riesgo de incendios.

Más allá de una simple colilla

Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en colillas arrojadas desde vehículos. Además del riesgo de fuego, este gesto supone un peligro directo para otros usuarios de la vía y contribuye a la contaminación.

Hasta ahora, esta infracción se castigaba con 200 euros y la pérdida de 4 puntos, pero la actualización normativa ha incrementado notablemente las sanciones.

Colilla tirada en el suelo después de haber sido arrojada / Freepik

No solo tabaco: cualquier objeto cuenta

La norma no se limita a las colillas. Tirar cualquier residuo por la ventanilla, como envoltorios o restos de comida, conlleva la misma multa.

Existe la opción de acogerse al pronto pago, lo que reduce la sanción económica a 250 euros, aunque la retirada de puntos se mantiene sin cambios.

Consecuencias penales por provocar incendios forestales

Si el lanzamiento de una colilla provoca un incendio, el conductor puede enfrentarse a un delito penal. En estos casos, las consecuencias pueden incluir penas de prisión y responsabilidades por los daños causados.

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Desde la DGT se insiste en la importancia de utilizar el cenicero del vehículo para evitar sanciones y prevenir incendios. Durante los periodos de mayor riesgo, además, se intensifica la vigilancia en carreteras y zonas especialmente vulnerables.