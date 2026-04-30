Suzuki refuerza sus SUV con los nuevos Vitara y S-Cross Edición Limitada

Suzuki carga de argumentos su gama SUV con la llegada de los Vitara Edición Limitada y Suzuki S-Cross Edición Limitada, dos versiones que buscan diferenciarse por estética y equipamiento sin cambiar su esencia, una estrategia que apunta a reforzar su atractivo comercial en un momento donde el equipamiento pesa casi tanto como el diseño en la decisión de compra. Se trata de una propuesta disponible durante un periodo determinado y en unidades limitadas.

Suzuki S-Cross Edición Limitada / Suzuki

Ambos modelos parten del acabado superior S3 y mantienen la tecnología Mild Hybrid con etiqueta ECO de la DGT, un motor que facilita el acceso a zonas restringidas y reduce costes en el día a día, especialmente en entornos urbanos.

Estas versiones cuentan con elementos exteriores en color negro, desde las llantas hasta algunos detalles de la parrilla o los tiradores de las puertas, y en un interior con costuras en contraste de color naranja que se diferencian del resto de la gama.

El Suzuki Vitara Edición Limitada refuerza su perfil de SUV compacto práctico y polivalente, añadiendo elementos como sensores de aparcamiento delanteros y traseros o un sistema multimedia con pantalla de 9 pulgadas y conectividad con smartphones. También incorpora el sistema de asistencia a la conducción Suzuki DSBS II, que integra 12 tecnologías de seguridad, además de una tapicería combinada en símil cuero y ante que busca elevar la sensación de calidad en el habitáculo.

Interior del Suzuki S-Cross Edición Limitada / Suzuki

El Suzuki S-Cross Edición Limitada se orienta más al confort y al uso familiar, con elementos como un sistema de sonido con 7 altavoces o una cámara de visión 360 grados que facilita la maniobra en espacios estrechos A nivel estético, ambos modelos comparten el mismo lenguaje visual, aunque el S-Cross introduce una novedad concreta al ofrecer por primera vez en este modelo el color Marfil Sabana Metalizado.

Como decíamos al inicio, la base mecánica es la misma para ambos coches con el motor 1.4 Mild Hybrid, pero está disponible con transmisión manual o automática. Además, el Vitara, que permite elegir entre tracción delantera 2WD o tracción total Allgrip Select, una opción que añade un plus de seguridad cuando se circula por superficies deslizantes o en condiciones meteorológicas complicadas, además de elevar sus capacidades off-road.

Precios y garantía

La marca sitúa el valor adicional de equipamiento de estas versiones en una cifra superior a 2.000 euros, un argumento comercial que busca justificar la elección de estas versiones especiales frente a otras equivalentes dentro de la misma gama. De este modo, el precio del Suzuki Vitara Edición Limitada parte de 29.277 euros, mientras que el Suzuki S-Cross Edición Limitada arranca en 33.886 euros.

Noticias relacionadas

Interior del Suzuki Vitara Edición Limitada / Suzuki

A esto se suma la posibilidad de acogerse al programa Tranquilidad Suzuki, que permite ampliar la garantía hasta un máximo de 10 años, un elemento que reduce la incertidumbre a largo plazo y puede inclinar la balanza para quienes priorizan la fiabilidad y el control del gasto en mantenimiento.