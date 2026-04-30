Así será el operativo de tráfico de la DGT para el puente de mayo

La DGT pone en marcha desde hoy jueves a las 15:00 horas el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente del 1º de mayo, que se prolongará hasta la medianoche del domingo. Durante estos días se esperan 6.040.000 desplazamientos de largo recorrido, con una media diaria cercana a 1,5 millones de viajes.

Para dar cobertura a este volumen de tráfico, el organismo desplegará todos sus recursos humanos y técnicos. Participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, centros de gestión y medios aéreos, apoyados por radares, drones, helicópteros y cámaras de vigilancia.

Medidas para evitar atascos

El operativo incluye medidas de regulación como carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor tráfico, especialmente en las zonas más conflictivas. También se propondrán rutas alternativas para reducir la congestión en el centro peninsular, uno de los puntos con mayor intensidad circulatoria.

Control de Tráfico de la Guardia Civil / EFE

Además, se paralizarán las obras en carretera, se limitarán eventos que ocupen la calzada y se restringirá la circulación de camiones en determinados tramos y horarios. El objetivo es mejorar la fluidez y aumentar la seguridad durante estos días.

Prevención y prudencia al volante

La DGT insiste en la importancia de conducir con responsabilidad en uno de los periodos con más desplazamientos del año. Evitar el uso del móvil, respetar los límites de velocidad y no consumir alcohol son claves para reducir riesgos.

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Antes de viajar, se recomienda revisar el vehículo y planificar el trayecto, así como consultar el estado del tráfico y la meteorología. En caso de incidencia, el uso de la baliza V16 permitirá avisar rápidamente al resto de conductores y mejorar la seguridad en la vía.