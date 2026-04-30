El Lexus RZ 350e baja su precio hasta los 41.600 euros

El Lexus RZ 350e gana ahora un argumento de compra inmejorable, ya que su entrada en el Programa Auto+ permite aplicar un descuento de hasta 2.925 euros, al que la marca suma una aportación propia de 1.575 euros. Con esa combinación, el SUV eléctrico se puede comprar desde 41.600 euros, una cifra que no incluye deducción por IRPF ni CAE. Lexus sitúa así al RZ 350e dentro de la nueva línea de ayudas impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El Programa Auto+ cuenta para 2026 con una dotación de 400 millones de euros y se apoya en tres criterios resumidos bajo las siglas EEE, que hacen referencia a eléctrico, económico y europeo. Sobre el papel, la intención es doble: renovar el parque móvil y respaldar la producción de modelos electrificados dentro de la Unión Europea.

Lexus RZ / Lexus

Lexus España indica que incluye esos 1.575 euros como complemento destinado a cubrir el 100% del Programa Auto+ al fabricarse estos modelos fuera de la Unión Europea. Es un detalle importante porque conecta directamente la ayuda comercial de la marca con las condiciones del programa público.

Para poder acogerse a estas ayudas, los vehículos deben contar con etiqueta Cero Emisiones de la Dirección General de Tráfico y cumplir los límites de precio establecidos en la normativa vigente. También queda pendiente la cuantía definitiva de las ayudas, que podrá variar en función de la normativa final publicada en el BOE del Plan Auto+, incluida la aplicación del límite de precio con o sin impuestos.

El resultado para el comprador es que el RZ 350e aparece ahora con una rebaja estructurada en dos capas. Por un lado está el incentivo público previsto dentro del Programa Auto+ y, por otro, la aportación de Lexus España. La suma de ambos apoyos alcanza 4.500 euros, siempre dentro de las condiciones comunicadas y con las cautelas propias de un programa sujeto a convocatoria oficial.

Lexus RZ / Lexus

Lexus España plantea este movimiento como parte de una estrategia multitecnológica en la que conviven eléctricos de batería BEV, híbridos enchufables PHEV y modelos híbridos HEV. En la práctica, eso significa que la marca no limita su transición a una única tecnología, aunque el RZ 350e representa la vía completamente eléctrica dentro de esa oferta.

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La entrada del Lexus RZ 350e en el Programa Auto+ busca facilitar el salto a la movilidad eléctrica con una reducción de precio notable, pero todavía hay puntos que conviene mirar antes de cerrar una compra. No se ha facilitado el detalle final de la normativa aplicable, ni cómo quedará exactamente la ayuda en cada caso. Hasta que esos elementos estén claros, la cifra de 41.600 euros funciona como referencia de partida, no como una respuesta cerrada para todos los compradores, ya que no incluye deducción por IRPF ni CAE.