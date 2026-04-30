Fermín Soneira deja la dirección de Audi en China para ser responsable técnico de Lamborghini

Hace apenas una semana analizábamos con él sus casi tres años en China liderando la creación de AUDI, sin aros y en mayúsculas, y hoy se confirma su aterrizaje de nuevo en Europa para hacerse cargo de la dirección técnica de Automobili Lamborghini. Fermín Soneira, ingeniero asturiano nacido en Gijón en 1972, dejará su domicilio en Shanghai (China), para mudarse a Sant’Agata Bolognese (Italia) a partir del 1 de julio para pasar a ser el responsable de Investigación y Desarrollo y de Motorsport, supervisando la estrategia de la marca desde el punto de vista técnico y las futuras innovaciones. Un paso que le consolida dentro del Grupo Volkswagen como el directivo español más relevante de la compañía.

Fermín Soneira, que presentó en el salón de Pekín el nuevo AUDI E7X, la berlina eléctrica desarrollada conjuntamente junto a SAIC para competir con las marcas chinas premium de tú a tú, trabajará junto a Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini. La confianza en el español es total, y el propio Winkelmann ha señalado que "gracias a su amplia experiencia internacional, sus competencias técnicas y su visión estratégica, contribuirá a reforzar aún más el éxito de la marca y a guiar su innovación futura».

Experiencia contrastada

Soneira estudió en la Universidad de Oviedo (España) y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück (Alemania), obteniendo en 1998 un máster en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Automotriz. Comenzó su carrera profesional en Audi AG en el desarrollo de chasis. En 2002 se incorporó a Seat, donde en los doce años siguientes ocupó diversos cargos en el área de Desarrollo Técnico. De 2006 a 2013 fue responsable del área de chasis y de la ingeniería del vehículo completo para todos los modelos de Seat.

En 2014 regresó a Audi AG, asumiendo la responsabilidad de la estrategia de producto y el posicionamiento de la marca para los modelos de gran tamaño, además de la dirección de la estrategia de motores, carbono y electrificación para toda la gama. Desde mediados de 2016 hasta agosto de 2020 ocupó el cargo de director de Marketing Global de Producto en Audi AG. En septiembre de 2020 fue responsable de la línea de productos para los modelos eléctricos de los segmentos A a C, supervisando series clave como el Q4 e-tron, el Q6 e-tron, el Q8 e-tron, el A6 e-tron y el e-tron GT. En 2024 asumió la dirección general de AUDI en China.

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El directivo español asume este nuevo reto con enorme ilusión. «Es un gran honor formar parte de una marca icónica como Lamborghini, que ha contribuido a escribir la historia de la industria automovilística, del rendimiento y del diseño», ha manifestado Soneira. «Estoy deseando trabajar con el equipo para elevar aún más la excelencia tecnológica de la marca y la experiencia de conducción». Fermín Soneira reemplaza en el cargo a Rouven Mohr.