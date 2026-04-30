DGT 3.0: qué es y cómo mejora la seguridad en carretera

El conocimiento es clave para anticipar riesgos en la conducción y mejorar la gestión del tráfico. Gracias a tecnologías como el 5G, hoy es posible obtener información casi instantánea, lo que permite tanto a conductores como a gestores reaccionar con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

En este contexto surge DGT 3.0, una plataforma que conecta vehículos, infraestructuras y usuarios. Su función principal es recopilar y compartir datos en tiempo real para mejorar la seguridad vial y hacer más eficiente la circulación en ciudad y carretera.

Mapa explicativo de como funciona la DGT 3.0 / DGT

Una movilidad más conectada

DGT 3.0 se apoya en el Internet de las Cosas (IoT), lo que permite que coches, dispositivos y señales envíen información constante. Así, se pueden ofrecer servicios como avisos de incidencias, información sobre tráfico o presencia de usuarios vulnerables en la vía.

El papel del vehículo conectado

El desarrollo de esta plataforma está ligado al avance del coche conectado. Sistemas como Android Auto o Apple CarPlay ya integran muchas de estas funciones, facilitando el acceso a información clave durante la conducción.

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En definitiva, DGT 3.0 representa un paso hacia una movilidad más segura, donde los datos y la conectividad permiten anticiparse a los riesgos y mejorar la experiencia en carretera.