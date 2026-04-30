DGT
DGT 3.0: qué es y cómo mejora la seguridad en carretera
La Dirección General de Tráfico impulsa una plataforma conectada basada en datos en tiempo real para optimizar la movilidad
Elena Castellano
El conocimiento es clave para anticipar riesgos en la conducción y mejorar la gestión del tráfico. Gracias a tecnologías como el 5G, hoy es posible obtener información casi instantánea, lo que permite tanto a conductores como a gestores reaccionar con mayor rapidez ante cualquier incidencia.
En este contexto surge DGT 3.0, una plataforma que conecta vehículos, infraestructuras y usuarios. Su función principal es recopilar y compartir datos en tiempo real para mejorar la seguridad vial y hacer más eficiente la circulación en ciudad y carretera.
Una movilidad más conectada
DGT 3.0 se apoya en el Internet de las Cosas (IoT), lo que permite que coches, dispositivos y señales envíen información constante. Así, se pueden ofrecer servicios como avisos de incidencias, información sobre tráfico o presencia de usuarios vulnerables en la vía.
El papel del vehículo conectado
El desarrollo de esta plataforma está ligado al avance del coche conectado. Sistemas como Android Auto o Apple CarPlay ya integran muchas de estas funciones, facilitando el acceso a información clave durante la conducción.
En definitiva, DGT 3.0 representa un paso hacia una movilidad más segura, donde los datos y la conectividad permiten anticiparse a los riesgos y mejorar la experiencia en carretera.
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números