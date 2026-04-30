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Un coche autónomo para finales de 2025 y tres modelos voladores, los nuevos e inminentes proyectos del grupo Chery

Durante el Chery International Business Summit se han desvelado detalles técnicos de estos proyectos, de los cuáles alguno ya se encuentra en fase de desarrollo.

El nuevo coche con tecnología L4 del grupo Chery entrará en producción a finales de año.

El nuevo coche con tecnología L4 del grupo Chery entrará en producción a finales de año. / .

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Wuhu (China)
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El gigante chino Chery no solo está revolucionando el mundo de la automoción fuera de su propio mercado: la tecnología y la robótica también son ejes importantes de su actividad empresarial, como ya ha quedado demostrado desde hace tiempo con su división Aimoga.

En el contexto del Chery International Business Summit, los responsables del grupo aprovecharon para desvelar una serie de nuevos proyectos y tecnologías que van a llegar más pronto que tarde al mercado. Hablamos de coches totalmente autónomos y de coches 'voladores'.

Robocar ONE

El primer proyecto se llama Robocar ONE y, según lo anunciado, entrará en producción en el último trimestre de este mismo año, convirtiéndose así en el primer vehículo de producción en serie de China de categoría L4. El Robocar ONE será un coche autónomo de esta categoría conducido por inteligencia artificial.

Para ello, compartirá arquitectura y algortimos de tecnología L2 y L4 y utilizará un modelo de aprendizaje profundo (deep learning) con un entrenamiento E2E (de extremo a extremo), es decir, con una sola red neuronal se encarga de gestionar todo el proceso, desde la entrada de datos crudos hasta la salida final.

Este coche tendrá unos sistemas de protección 'comprensivos', es decir, capaces de entender el entorno y reaccionar a él. Sensores, dispositivos de comunicación y control constante de los ocupantes del vehículo ayudarán a mantener la seguridad mientras el coche conduce de manera completamente autónoma. Además, en la conferencia, se aseguró que este Robocar ONE iba a ser un proyecto fácilmente escalable, poniendo la primera piedra hacia un futuro donde la conducción totalmente autónoma sea una realidad.

Tres eVTOL del grupo Chery

Por otro lado, Chery está en pleno desarrollo de tres modelos de lo que se conoce como eVTOL, vehículos aéreos de despegue y aterrizaje vertical. El primer modelo, el H150, cuenta con más de 25 minutos de autonomía y está pensado para un uso agrícola y forestal, no para el transporte de pasajeros.

Presentación de los eVTOL del grupo Chery.

Presentación de los eVTOL del grupo Chery. / .

A efectos de movilidad, son el Q212 y el J506 los que interesan. El primero se podrá utilizar con fines turísticos y vuelos de baja altitud gracias a su autonomía de 150 kilómetros y su capacidad de trasportar hasta 1.200 kilos en despegue. El segundo, capaz de llegar según lo explicado a los 800 kilómetros de autonomía, está pensado para traslados y rescates de emergencia, además de movilidad entre ciudades.

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Estos tres proyectos retoman el prototipo que ya presentó en octubre delaño pasado el grupo Chery y dan cuenta, con tres modelos ya encauzados para su desarrollo, de la velocidad a la que avanzan las cosas en China.

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