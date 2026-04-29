Toyota continúa reforzando el carácter deportivo del nuevo Toyota GR Yaris 2026, con una evolución que lo hace aún más enfocado a la conducción en circuito y a los amantes de la competición.

Desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento en condiciones exigentes, mantiene su ADN de competición y una experiencia de conducción muy intensa, incorporando mejoras orientadas a optimizar su comportamiento dinámico y aerodinámico. La gama 2026 de Toyota GR Yaris introduce como principal novedad el acabado Aero Pack, que aporta soluciones específicas para mejorar la eficiencia aerodinámica, junto a ajustes en la oferta comercial.

Toyota GR Yaris 2026: del rally a tu garaje / Toyota

Rendimiento aerodinámico llevado al límite

El gran protagonista del nuevo GR Yaris es el acabado Aero Pack, que representa la máxima expresión del desarrollo aerodinámico aplicado a un vehículo de calle. Ha sido desarrollado a partir de la experiencia acumulada de Toyota Gazoo Racing (TGR) en el mundo de la competición con los rallys y en los circuitos.

Con una funcionalidad real orientada a mejorar el rendimiento dinámico del vehículo en condiciones exigentes, cuenta con seis elementos aerodinámicos que mejoran la estabilidad, tanto en recta como en curvas, y también la refrigeración.

En primer lugar, encontramos un capó con toma de aire heredada del Yaris GRMN. Su objetivo es disipar el calor del compartimento del motor mejorando la evacuación y aportando una mayor refrigeración sobre todo a altas velocidades.

En primer lugar, encontramos un capó con toma de aire heredada del Yaris GRMN / Toyota

Por otro lado, la estabilidad aumenta gracias al spoiler delantero rediseñado, que incrementa la carga aerodinámica y reduce la elevación del eje delantero, mejorando la precisión en curva.

La estabilidad aumenta gracias al spoiler delantero rediseñado / Toyota

En tercer lugar, destaca un alerón trasero ajustable manualmente que permite adaptar la carga aerodinámica en función del uso y las condiciones de conducción ya sea por carretera o dentro de circuito.

El alerón trasero ajustable manualmente permite adaptar la carga aerodinámica en función del uso y las condiciones de conducción / Toyota

También se ha mejorado la aerodinámica inferior, con un nuevo carenado para el depósito del combustible, inspirado en el fondo plano del depósito de combustible de las Super Taikyu.

También se ha mejorado la aerodinámica inferior, con un nuevo carenado para el depósito del combustible / Toyota

En quinto lugar, se han dispuesto aberturas en las aletas delanteras, canalizando el reflujo de aire y extrayéndolo del interior de los pasos de rueda, mejorando así la sensación de la dirección al frenar y a alta velocidad.

Se han dispuesto aberturas en las aletas delanteras, canalizando el reflujo de aire / Toyota

En su interior, la sexta y última gran novedad es el freno de mano vertical (incorporado de serie), una solución al estilo del GR Yaris Rally1 y Rally2 del Campeonato Mundial de Rally (WRC), lo que refuerza su enfoque radical y carácter deportivo.

El freno de mano vertical refuerza su enfoque radical y carácter deportivo / Toyota

Con el objetivo de ofrecer una propuesta centrada en el conductor apasionado por la competición, este GR Yaris está disponible exclusivamente con caja de cambios manual de seis velocidades, para reforzar la conexión entre el conductor y el vehículo.

GR Yaris RZ + Llantas Forjadas

El acabado RZ con Llantas Forjadas es la versión de acceso a la gama del nuevo GR Yaris, que mantiene intacto el ADN prestacional del modelo, e incluye de serie elementos clave que definen al modelo en rendimiento.

En su imagen exterior monta llantas de aleación forjadas de 18” con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, pinzas de freno de color rojo y spoiler trasero en color negro, entre otros elementos.

Toyota GR Yaris 2026: del rally a tu garaje / Toyota

En su interior cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 12,3”, Sistema multimedia Toyota Smart Connect+ con pantalla de 8”, climatizador bi-zona y asientos con tapicería de cuero sintético oscura con cinturones y pespuntes en rojo, ofreciendo comodidad para el día a día.

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El nuevo Toyota GR Yaris 2026 ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España con precios desde 46.250 € en el acabado RZ + Llantas Forjadas y desde 51.250 € en el acabado RZ + Aero Pack, todos ellos con caja de cambios manual.