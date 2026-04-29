DGT
Multas de hasta 6.000 euros por llevar el coche sucio
La DGT advierte que un parabrisas sucio o dañado puede suponer sanciones e incluso la inmovilización del vehículo
Elena Castellano
La normativa de tráfico en España no entra, en general, en cuestiones estéticas sobre el estado del vehículo. Sin embargo, cuando la suciedad afecta a elementos clave como el parabrisas o la matrícula, la situación cambia por completo. En estos casos, el conductor puede enfrentarse a multas que van desde los 200 hasta los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad.
La clave está en la seguridad. No se trata de llevar el coche limpio por imagen, sino de garantizar que el conductor tiene una visibilidad adecuada en todo momento.
La DGT pone el foco en el parabrisas
La Dirección General de Tráfico ha reforzado el control sobre este aspecto. El Reglamento General de Circulación establece que la superficie acristalada debe permitir una visión clara de la carretera.
Esto incluye no solo la suciedad exterior, como polvo o insectos, sino también problemas en el interior del vehículo, como vaho o residuos que dificulten la visibilidad. Si el campo de visión del conductor está comprometido, se considera una infracción.
Multas y posibles inmovilizaciones
En la mayoría de casos, la sanción es de hasta 200 euros y se considera leve. Sin embargo, el criterio del agente es determinante, ya que evalúa si el estado del parabrisas afecta realmente a la conducción.
En situaciones más graves, como cristales muy deteriorados o con visibilidad prácticamente nula, las autoridades pueden llegar a inmovilizar el vehículo hasta que se solucione el problema.
Más peligro del que parece
Circular con el parabrisas sucio no solo implica una posible multa. También supone un riesgo real en la carretera. La suciedad aumenta los reflejos, especialmente al amanecer o al atardecer, y reduce la capacidad de reacción del conductor.
Además, puede interferir en el funcionamiento de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que dependen de cámaras y sensores situados en el parabrisas.
Desde la DGT recuerdan que este elemento no solo influye en la visibilidad, sino también en la seguridad estructural del vehículo y en el correcto funcionamiento de elementos como el airbag. Mantenerlo en buen estado no es opcional, sino una obligación clave para la seguridad vial.
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números