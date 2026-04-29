Multas de hasta 6.000 euros por llevar el coche sucio

La normativa de tráfico en España no entra, en general, en cuestiones estéticas sobre el estado del vehículo. Sin embargo, cuando la suciedad afecta a elementos clave como el parabrisas o la matrícula, la situación cambia por completo. En estos casos, el conductor puede enfrentarse a multas que van desde los 200 hasta los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad.

La clave está en la seguridad. No se trata de llevar el coche limpio por imagen, sino de garantizar que el conductor tiene una visibilidad adecuada en todo momento.

La DGT pone el foco en el parabrisas

La Dirección General de Tráfico ha reforzado el control sobre este aspecto. El Reglamento General de Circulación establece que la superficie acristalada debe permitir una visión clara de la carretera.

Esto incluye no solo la suciedad exterior, como polvo o insectos, sino también problemas en el interior del vehículo, como vaho o residuos que dificulten la visibilidad. Si el campo de visión del conductor está comprometido, se considera una infracción.

Parabrisas de un coche sucio / Freepik

Multas y posibles inmovilizaciones

En la mayoría de casos, la sanción es de hasta 200 euros y se considera leve. Sin embargo, el criterio del agente es determinante, ya que evalúa si el estado del parabrisas afecta realmente a la conducción.

En situaciones más graves, como cristales muy deteriorados o con visibilidad prácticamente nula, las autoridades pueden llegar a inmovilizar el vehículo hasta que se solucione el problema.

Más peligro del que parece

Circular con el parabrisas sucio no solo implica una posible multa. También supone un riesgo real en la carretera. La suciedad aumenta los reflejos, especialmente al amanecer o al atardecer, y reduce la capacidad de reacción del conductor.

Además, puede interferir en el funcionamiento de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que dependen de cámaras y sensores situados en el parabrisas.

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Desde la DGT recuerdan que este elemento no solo influye en la visibilidad, sino también en la seguridad estructural del vehículo y en el correcto funcionamiento de elementos como el airbag. Mantenerlo en buen estado no es opcional, sino una obligación clave para la seguridad vial.