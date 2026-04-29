Mercado
La mitad de los conductores españoles ya se plantea comprar un coche chino
El 80% de los consumidores españoles conoce alguna marca china de automóviles, 10 puntos más que el año pasado
La percepción de los consumidores españoles de las marcas chinas de coches está mejorando significativamente, como revelan los datos del zOOm: “El consumidor español y las marcas chinas de automóviles”, elaborado por el Observatorio Cetelem con motivo del Salón de Pekín del Automóvil, gran cita anual de la industria automovilística china.
Para un 37% de los españoles, la llegada de coches de marcas chinas en España ayudará a reducir los precios, y para un 29%, aumentará la competencia y mejorará la calidad general. El conocimiento de las marcas y la percepción de calidad, seguridad y tecnología han crecido este año, en paralelo a la llegada de nuevas marcas al mercado español y al crecimiento de las ya existentes.
El 80% de los consumidores españoles conoce alguna marca china de automóviles, 10 puntos más que el año pasado. Las más conocidas son MG, con un 66% de las menciones; y BYD, con un 56%. La percepción de seguridad de los coches chinos también mejora. Para el 42% es buena, y para el 8%, muy buena; sumando un crecimiento de 8 puntos respecto al año pasado. Para el 39% es regular, mientras que para el 7% es mala, y para el 4%, muy mala.
El 50% de los españoles ha considerado comprar un coche chino. Los motivos principales son su precio (30%, un aumento de 7 puntos), tecnología (19%, un aumento de 12 puntos) y diseño (1%). Los españoles que no han considerado comprar un coche chino lo han hecho por falta de información (un 26%, 10 puntos menos que en 2025) o de confianza (un 22%, 7 puntos menos que el año pasado). Entre ellos, la disponibilidad de recambios, la durabilidad y la seguridad son los aspectos que más desconfianza generan.
A la pregunta de ¿qué te haría decidirte a comprar un coche de marca china?, el precio también se sitúa en primer lugar, con un 31% de las menciones (mismo porcentaje que en 2025), seguido de las buenas opiniones (21%, tres puntos menos que el año pasado), la mejora de la calidad (21%, un punto más), la mejora de la seguridad (15%, un punto más) y la tecnología avanzada (13%, dos puntos más que en 2025).
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