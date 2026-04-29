Lynk & Co presenta su primer concept car GT en el Salón de Pekín

Lynk & Co ha presentado en el Salón del Automóvil de Pekín 2026 su primer automóvil concept car GT, “Time to Shine”. Este concept car de dos puertas marca un hito importante para la marca en la celebración de su décimo aniversario, reuniendo una década de evolución en diseño, experiencia en automovilismo y ambición por el rendimiento.

“Time to Shine” es tanto un homenaje como una declaración de intenciones. Diseñado como una expresión audaz del carácter auténtico y orientado al rendimiento de Lynk & Co, este concept car refleja cómo la marca está dando forma a su próxima etapa, basada en la confianza, la emoción y una fuerte conexión con la conducción.

Un exterior esculpido por la luz

Con las clásicas proporciones anchas de un GT, este concept car cuenta con unas dimensiones de 4.780 mm de largo, 2.000 mm de ancho y 1.330 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 mm que le otorga una postura baja y decidida.

El exterior está definido por la idea de haber sido esculpido por la luz, con un reflejo tipo halo que fluye a lo largo de la carrocería y superficies que cambian según la perspectiva y el movimiento. Acabado en Apex Blue, una pintura metal líquido, el diseño resalta transiciones marcadas y una intención aerodinámica clara, mientras que los detalles en Spark Yellow hacen referencia al ADN de competición de Lynk & Co.

Interior amplio, acogedor y confortable

El interior combina calidez con un enfoque claramente deportivo. El espacio ha sido concebido como un diseño amplio y abierto 2+2, acogedor y confortable, pero centrado alrededor de un núcleo claramente orientado al conductor.

La tapicería White Digital Shimmer crea una atmósfera luminosa y refinada, en contraste con detalles técnicos que enfatizan su propósito deportivo. Detrás de los asientos, la fibra de carbono,incrustada a mano, brilla como la luz de las estrellas, combinando materiales avanzados con artesanía de alto nivel.

El botón “+”

Una característica definitoria de este concept car es el botón “+ ” situado en la consola central, evolución del símbolo de rendimiento característico de Lynk & Co. Al activarlo, el coche entra en modo performance: la suspensión baja 15 mm, los elementos aerodinámicos delanteros y traseros se despliegan —alargando el vehículo 100 mm— y aparece un alerón trasero.

En conjunto, estos elementos funcionan como un sistema integrado para mejorar el flujo de aire, aumentar la carga aerodinámica y mejorar la estabilidad a altas velocidades. Al mismo tiempo, el panel de instrumentos y las tres pantallas digitales se repliegan, eliminando información innecesaria y permitiendo al conductor concentrarse plenamente en la carretera.

Este concept car cuenta con tracción trasera, configuración 2+2, un chasis inspirado en circuitos y un avanzado control dinámico del vehículo respaldado por un chasis digital impulsado por inteligencia artificial. Sus cifras de rendimiento apuntan a una aceleración de 0 a 100 km/h en 2 segundos, con entrega sostenida de alta potencia.

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El proyecto fue liderado por el equipo de diseño sueco de Lynk & Co, con desarrollo conjunto entre Europa y China, una colaboración que refleja la identidad global de la marca y sus raíces en el diseño escandinavo.