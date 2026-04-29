Freelander, la nueva marca del grupo Chery y Jaguar Land Rover, presenta su nuevo modelo en paralelo al salón de Pekín

La nueva marca que retoma el nombre del icónico todoterreno de JLR, Freelander, ha formado parte del despliegue del grupo Chery en el Pekin Auto Show con su Freelander Concept97, un concepto que retoma y reinterpreta el espíritu del modelo británico. Lo retoma porque la parte de diseño va a seguir a cargo de Land Rover en Reino Unido, mientras que la producción se va a localizar en la fábrica del grupo Chery de Shanghài, una de las más modernas instalaciones del gigante chino.

Pero, además, en el contexto del Chery International Summit Business, un evento que trae a periodistas y profesionales de la automoción de todo el mundo, ha presentado el que va a ser su primer modelo de producción. Se llama Freelander 8 y supera los 5,1 metros de largo.

Freelander 8 / Chery

Freelander 8, con aires de Defender

Con esta presentación, el grupo Chery deja claros sus planes de futuro para esta nueva marca que, pese a tener grandes opciones de internacionalizarse, no deja de tener puesto el foco en el mercado chino. Y es que China representó durante años el grueso de las exportaciones de Land Rover hasta que la electrificación reajustó el mercado automovilístico del país.

Ahora, con la tecnología eléctrica de Chery, existen posibilidades de que estos coches vuelvan a acumular ventas. El Freelander 8 se levantará sobre la plataforma TX1 del grupo Chery y podré ser eléctrico, híbrido enchufable o de autonomía extendida, según el mercado. La batería es la nueva CATL Freevoy 6C.

Freelander 8 / Chery

El diseño ha corrido a cuenta de Phil Simmons, quien diseñara el Freelander original, y mantiene así líneas cuadradas e imponentes que quieren recordar a un Defender. En otra línea de prestaciones, surgen dudas sobre si los Freelander compartirán características, por ejemplo, con los todoterrenos eléctricos de iCaur, otra marca del grupo Chery que baraja España como uno de sus próximos mercados.

Todo apunta a que Freelander venderá en España

Sobre la duda de si Freelander llegará a España, todo parece apuntar a que sí. Se barajan algunas fechas, pero probablemente no sea hasta el próximo 2028 cuando este Freelander 8 esté disponible en el mercado español, ya como coche de producción de pleno derecho. Lo que sí se sabe es que hay varias unidades en circulación como prueba antes de pasar a la fabricación en serie definitiva.

Freelander Concept97. / .

Sobre quién se encargará de su comercialización hay varias teorías al respecto, pero la balanza por el momento se inclina a favor de Chery, ya que no deja de ser quién ostenta a día de hoy los derechos y la licencia del nombre Freelander después de JLR se la vendiese al grupo chino.

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La baza de esta marca y, en concreto, del Freelander 8 será ofrecer de serie equipamiento que las marcas europeas solo dan como opcional, al mismo tiempo que dar la posibilidad de tener casi un Defender sin tener que pagar el precio entero, ya que lo más seguro será que el posicionamiento en el mercado de este coche se quede por debajo de lo que cuestan los modelos de JLR.