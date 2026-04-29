Caterham Seven Miami Special Edition, tan radical como exclusivo

El Caterham Seven Miami Special Edition nace con vocación de pieza de colección y pone el foco en la experiencia en circuito. La propuesta de esta edición limitada de tan solo 12 unidades no gira en torno a una evolución técnica profunda, sino a una versión muy especial que busca conectar con el carácter visual y cultural de la ciudad de Miami. Sobre la base de un Seven R, el coche luce una estética específica que pretende captar esa mezcla de color y espectáculo asociada al entorno de Miami, algo que se traduce en una personalización muy llamativa tanto por fuera como por dentro.

Caterham Seven Miami Special Edition / Calli Faraway

El rasgo más característico del modelo está en su color exterior, ya que el coche se presenta con una pintura personalizada en tono Aqua acompañada de un conjunto de adhesivos en Vibrant Pink y White. A esto se suma el logotipo ‘Miami’ y la silueta del Miami International Autodrome.

Esa personalización continúa en el habitáculo, donde aparece el nombre de la ciudad bordado en los reposacabezas y una placa numerada en el salpicadero que identifica cada unidad. La construcción artesanal del modelo añade además un detalle poco habitual: en el vano motor se instala una segunda placa con los nombres y firmas de los dos técnicos responsables de ensamblar el vehículo en la fábrica del Reino Unido. En un coche de producción tan limitada, este tipo de elementos refuerzan la sensación de exclusividad.

Caterham Seven Miami Special Edition / Calli Faraway

Solo se producirán 12 unidades del Seven Miami Special Edition para el mercado estadounidense. El precio no se ha comunicado y, según la información disponible, se facilitará únicamente bajo solicitud.

Ligero y rápido

El apartado técnico mantiene la filosofía clásica de la marca: ligereza extrema y respuesta directa. Este modelo está diseñado exclusivamente para rodar en pista, sin homologación para uso en carretera, lo que condiciona tanto su configuración como su equipamiento.

El conjunto mecánico se apoya en un motor 2.0 Ford Duratec atmosférico de cuatro cilindros que desarrolla 210 CV a 7.600 rpm y un par máximo de 203 Nm a 6.300 rpm. Asociado a una caja manual de cinco velocidades, el sistema busca una conexión directa con el conductor y una entrega de potencia progresiva, una combinación que encaja con el planteamiento minimalista del Seven.

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Caterham Seven Miami Special Edition / Calli Faraway

Con un peso declarado de 560 kg, el modelo alcanza una relación de 375 CV por tonelada, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h. En la práctica, ese equilibrio entre masa contenida y potencia moderada suele traducirse en sensaciones muy intensas a baja y media velocidad, algo especialmente apreciado en tandas o circuitos técnicos. El coche lleva suspensión específica para circuito, discos ventilados de 254 mm con pinzas de cuatro pistones y una jaula de seguridad para track day, además de elementos como sistema de extinción de incendios integrado o luces secuenciales de cambio.