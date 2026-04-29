018 de la DGT: el nuevo teléfono gratuito de atención a víctimas de accidentes de tráfico en España

Este 2026, la DGT ha puesto en funcionamiento el teléfono de atención a víctimas de siniestros de tráfico. Este servicio, al que se le ha atribuido el número 018, es de alcance nacional, anónimo, confidencial, gratuito y accesible.

El servicio ofrecerá apoyo psicológico, jurídico y social a través de un equipo profesional especializado, formado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales especializados, así como orientación y seguimiento de casos.

Este servicio funcionará todos los días del año de 8:00 a 21:00 horas. La DGT estima que se podrán registrar alrededor de 100.000 llamadas anuales. Además, incluirá atención accesible para personas con discapacidad auditiva o del habla y contará con un canal adicional vía WhatsApp.

Necesidad del 018

Tras un accidente de tráfico, las víctimas y sus familias suelen afrontar no solo lesiones físicas, sino también impacto psicológico, cambios en su vida personal o laboral y trámites legales y administrativos complejos, lo que genera desorientación y vulnerabilidad.

El servicio 018 ofrece apoyo integral en esta situación: orienta sobre qué hacer, ayuda a gestionar documentación y facilita el acceso a recursos psicológicos, jurídicos y sociales. Además, proporciona información actualizada y personalizada, y actúa como un punto de referencia accesible en toda España, disponible todo el año y en múltiples idiomas.

¿Qué ofrece?

El 018 ofrece atención integral en un solo canal, combinando apoyo social, psicológico y legal para dar una respuesta coordinada a las víctimas de accidentes de tráfico.

Cuenta con un equipo interdisciplinar que acompaña durante todo el proceso: los trabajadores sociales atienden inicialmente, evalúan las necesidades y orientan sobre recursos y trámites, mientras que los casos más específicos se derivan a especialistas en derecho o psicología.

El equipo jurídico asesora sobre derechos y procedimientos, y el psicológico brinda apoyo emocional ante situaciones como el trauma o el duelo. Estas consultas especializadas se atienden en menos de 24 horas, garantizando un servicio cercano, coordinado y adaptado a cada persona.

Características

El 018 está dirigido tanto a víctimas directas de accidentes de tráfico como a sus familiares y entorno cercano.

Actúa después del siniestro, ofreciendo orientación sobre pasos a seguir, derechos, ayudas y recursos disponibles, sin sustituir a los servicios de emergencia. Además, en los casos más graves, puede realizar un seguimiento durante hasta un año, acompañando el proceso de recuperación.

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También orienta hacia recursos y asociaciones especializadas cercanas, facilitando el acceso a una red de apoyo adecuada a cada situación.