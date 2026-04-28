El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles

El ruido es una de las principales amenazas de las ciudades al causar estragos en la salud de las personas, generando estrés, trastornos del sueño y hasta decenas de enfermedades cardiovasculares. La principal fuente de contaminación acústica a nivel europeo es el tráfico rodado, y, tan solo en España, afecta a cerca de 5 millones de ciudadanos, que lo padecen día y noche.

Así lo reflejan los datos de la Agencia Europea del Medioambiente, que destaca como el tráfico en carreteras provoca que al menos el 10,1% de los españoles estén expuestos a niveles de ruido superiores a los 55 dB, la frontera entre lo considerado tolerable y nocivo para la salud, según la UE.

Esta situación se agrava en las ciudades: el Ministerio de Sanidad señala que más del 50% de la población española que vive en áreas urbanas está expuesta a niveles de ruido superiores a 55 decibelios. El problema tiene tal magnitud que el ruido causado por el transporte es considerado la segunda causa ambiental que provoca más enfermedades en Europa.

Estudios de la UE y de la Fundación Española del Corazón señalan como el ruido del tráfico aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En concreto, se ha visto que el ruido aumenta el estrés, la perturbación del sueño, los problemas cognitivos (especialmente en niños) o la pérdida de audición.

La exposición a sonidos provocados por el tráfico también dispara un 11% el riesgo de padecer diabetes por cada aumento de 10 dB por encima de lo recomendable. Además, incrementa un 12% el riesgo de sufrir un ataque al corazón por cada 10 dB del ruido.

Las soluciones: Vehículos eléctricos y facilidades para aparcar

Como solución a este problema, el uso de vehículos eléctricos o reducir los límites de velocidad son opciones que cada vez están más extendidas por las urbes europeas. Además, la tecnología para facilitar la conducción y reducir el tiempo al volante en zonas urbanas también ayuda a los conductores a encontrar aparcamiento y reduce el impacto acústico.

El uso de aplicaciones como EasyPark, que cuenta con la opción FIND que muestra al conductor las calles donde hay más probabilidad de aparcar, ayuda a reducir el tráfico. De hecho, la compañía estima que el tiempo que los conductores dedican a buscar una plaza de aparcamiento se reduciría a la mitad si supieran dónde encontrarlo.

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Por ejemplo, EasyPark estima que el uso de FIND en la ciudad de Madrid evitaría la emisión de 140 toneladas de CO2 al mes, lo que supondría un ahorro de cerca de 1.700 toneladas de CO2 al año. En Barcelona este ahorro alcanzaría las 23 toneladas de CO2 anuales.