Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tumor cerebralCáncer páncreasOPEP Emiratos ÁrabesHuelga profesoresEstudio barbacidRodaliesDecreto alquilerEclipse solarElecciones AndalucíaBarcelonaArtrosis rodillaComprobar Grossa Sant Jordi 2026Indemnización trabajador baja
instagramlinkedin

Salud

El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles

El ruido del tráfico aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares

El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles

El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles / MANU MITRU / EPC

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ruido es una de las principales amenazas de las ciudades al causar estragos en la salud de las personas, generando estrés, trastornos del sueño y hasta decenas de enfermedades cardiovasculares. La principal fuente de contaminación acústica a nivel europeo es el tráfico rodado, y, tan solo en España, afecta a cerca de 5 millones de ciudadanos, que lo padecen día y noche.

Así lo reflejan los datos de la Agencia Europea del Medioambiente, que destaca como el tráfico en carreteras provoca que al menos el 10,1% de los españoles estén expuestos a niveles de ruido superiores a los 55 dB, la frontera entre lo considerado tolerable y nocivo para la salud, según la UE. 

Esta situación se agrava en las ciudades: el Ministerio de Sanidad señala que más del 50% de la población española que vive en áreas urbanas está expuesta a niveles de ruido superiores a 55 decibelios. El problema tiene tal magnitud que el ruido causado por el transporte es considerado la segunda causa ambiental que provoca más enfermedades en Europa.

Estudios de la UE y de la Fundación Española del Corazón señalan como el ruido del tráfico aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En concreto, se ha visto que el ruido aumenta el estrés, la perturbación del sueño, los problemas cognitivos (especialmente en niños) o la pérdida de audición.

La exposición a sonidos provocados por el tráfico también dispara un 11% el riesgo de padecer diabetes por cada aumento de 10 dB por encima de lo recomendable. Además, incrementa un 12% el riesgo de sufrir un ataque al corazón por cada 10 dB del ruido.

Las soluciones: Vehículos eléctricos y facilidades para aparcar

Como solución a este problema, el uso de vehículos eléctricos o reducir los límites de velocidad son opciones que cada vez están más extendidas por las urbes europeas. Además, la tecnología para facilitar la conducción y reducir el tiempo al volante en zonas urbanas también ayuda a los conductores a encontrar aparcamiento y reduce el impacto acústico.

El uso de aplicaciones como EasyPark, que cuenta con la opción FIND que muestra al conductor las calles donde hay más probabilidad de aparcar, ayuda a reducir el tráfico. De hecho, la compañía estima que el tiempo que los conductores dedican a buscar una plaza de aparcamiento se reduciría a la mitad si supieran dónde encontrarlo.

Noticias relacionadas

Por ejemplo, EasyPark estima que el uso de FIND en la ciudad de Madrid evitaría la emisión de 140 toneladas de CO2 al mes, lo que supondría un ahorro de cerca de 1.700 toneladas de CO2 al año. En Barcelona este ahorro alcanzaría las 23 toneladas de CO2 anuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
  5. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  6. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  7. Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
  8. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil

El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles

El tráfico provoca ruidos perjudiciales para la salud del 10,3% de los españoles

El apoyo a Israel se desploma entre el electorado de EEUU y pone en cuestión el futuro de la ayuda militar

El apoyo a Israel se desploma entre el electorado de EEUU y pone en cuestión el futuro de la ayuda militar

Un alto cargo del Gobierno de Milei dimite y otro es investigado tras salir a la luz que ocultaron al fisco propiedades en Miami

Un alto cargo del Gobierno de Milei dimite y otro es investigado tras salir a la luz que ocultaron al fisco propiedades en Miami

Junts tumbará el consorcio de inversiones pactado entre Illa y ERC

El precio del aceite se triplica entre el campo y la mesa, pero los súpers aseguran que ellos "no se forran"

El precio del aceite se triplica entre el campo y la mesa, pero los súpers aseguran que ellos "no se forran"

Edwyn Collins se despide de los escenarios en España: "Hoy en día hay demasiado rock geriátrico"

Edwyn Collins se despide de los escenarios en España: "Hoy en día hay demasiado rock geriátrico"

Deutsche Bank avisa: el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA

Deutsche Bank avisa: el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA

Más de 400 niños atendidos en L'Hospitalet durante el primer año del servicio de abordaje de situaciones de riesgo SADI

Más de 400 niños atendidos en L'Hospitalet durante el primer año del servicio de abordaje de situaciones de riesgo SADI