Seat pone fin a la producción del Ateca en la República Checa y se queda con una gama de solo tres modelos

Punto y final. El Seat Ateca deja de producirse, y no hay sustituto. La marca española deberá sobrevivir a partir de ahora con una gama de tres modelos, el Seat Ibiza, el Seat Arona y el Seat León. Así hasta 2032, aproximadamente, y sin demasiada cosa nueva en el horizonte.

Corría el año 2015 cuando el entonces presidente de Seat S.A., Jürgen Stackmann, nos convocó a los jurados españoles de The Car Of The Year en el Centro Técnico de Martorell para hablarnos del nuevo modelo con el que pensaba conquistar el mercado: el Seat Ateca (nombre en código interno KH7/575). Era el primer SUV de la marca y llegaba (algo tarde) a un segmento que lo estaba 'petando' en España y en Europa.

Presentación Seat Ateca / El Periódico

Lo contó Stackmann, pero la idea, sin embargo, partió de James Miur (el anterior presidente) quien advirtió al Grupo Volkswagen que sin un SUV la historia de Seat ina a ser corta. El encargado de ponerlo bajo los flashes sería Luca de Meo. Sería el italiano quien nos lo mostraría en exclusiva. Ese mismo día también pudimos ver los albores de un modelo más pequeño, el Seat Niza, hoy conocido como Seat Arona. Pero esa es otra historia.

Nuevo impulso

En los albores del Ateca habría que buscar en los prototipos del Seat Tribu (2008) o el Seat IBX (2011). Con nombre de ciudad aragonesa y diseñado en Barcelona por el equipo de Alejandro Mesonero, iba a ser el primer Seat que se iba a fabricar lejos de Martorell, en Kvasny. “El Seat Ateca se convertirá en el tercer pilar de la marca, siguiendo el éxito del León y el Ibiza. Será clave para impulsar la imagen de la marca. Este será nuestro gran desafío”, confiesó De Meo en el debut del modelo.

El Ateca es el modelo con el que Seat demostró que podía salirse de la zona de confort de Seat Ibiza y Seat Léon, pondrá punto y final a su vida este próximo jueves. Será en la planta de la República Checa de Kvasny, propiedad del Grupo Volkswagen, y es que la necesidad de incrementar la producción del Skoda Octavia y la llegada del nuevo Skoda Karoq en 2027 requiere espacio. El sacrificado es el Ateca, si bien sus días ya estaban contados ya que no hay recambio previsto tras este fin de ciclo.

El primer SUV

El Seat Ateca, que se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en marzo del año 2016, heredaba sus rasgos del prototipo Seat 20v20 que se mostró un año antes en el mismo escenario. Con el Ateca la marca crecía y sumaría al segmento SUV al Arona y el Tarraco en los años siguientes. El Tarraco, que se hacía en Alemania, ya dejó de existir hace en el segundo trimestre 2024 tras la última actualización del Volkswagen Tiguan.

Gama Seat Ateca. / Seat

El modelo que ahora nos dice adios llegó al mercado a finales de 2016 con tres niveles de acabado y en 2017 introdujo el acabado FR (más deportivo). En 2018 empezó a gestarse la versión Seat Ateca Cupra, que acabaría siendo presentado el 22 de febrero de ese año como el primer modelo de la historia de la nueva marca de Seat S.A.: Cupra. A partir de ese momento, el Ateca llevará vidas paralelas como modelo de Seat y como modelo de Cupra. Bajo este último estandarte conocería su versión más potente el Cupra Ateca VZ Cup, con motor de gasolina de 2.0 litros TSI y con 360 CV (solo se vendería en el mercado suizo). A lo largo de sun historia ha recibido motores 1.0 TSI (115 CV), 1.4 TSi (150 CV), 1.5 TSi (150 CV), 2.0 TSi (190 CV), 1.6 TDi (115 CV), 2.0 TDi (150 CV y 190 CV).

Con todo ello, en el momento en el que el interruptor del Ateca de apague, el modelo con el que la marca arrancó en el mercado SUV pasará a la historia. Sin duda, uno de los mejores modelos de su segmento que acabará aportando una producción total de 715.992 (alguno más hasta el jueves), de los que 625.835 se habrán vendido como Seat y 90.157 como Cupra.