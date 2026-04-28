Las nuevas señales de la DGT que ya están llegando a las carreteras

La Dirección General de Tráfico sigue renovando el sistema de señalización en España y poco a poco comienzan a verse nuevas señales en carretera. Entre ellas destacan las R-114, R-118 y R-119, que muchos conductores aún no identifican pero que conviene conocer para evitar sanciones.

Estos cambios forman parte de la reforma del Reglamento General de Circulación, que busca adaptar la señalización a la realidad actual y hacerla más clara y fácil de entender.

Una señalización más moderna

La actualización responde a la necesidad de modernizar un sistema que llevaba años sin grandes cambios. El objetivo es mejorar la seguridad vial y adaptar las señales a nuevas formas de movilidad, como los patinetes eléctricos.

Además, muchas señales han sido rediseñadas para que resulten más intuitivas, con pictogramas más claros y un lenguaje visual más sencillo.

R-118: prohibido patinetes

Una de las novedades es la señal R-118. Se trata de una señal circular con borde rojo y la silueta de un patinete eléctrico en su interior.

Esta es una de las nuevas señales que la DGT va a empezar a usar ¿sabes qué significa? / DGT

Su significado es claro: prohíbe el acceso a vehículos de movilidad personal. Suele colocarse en zonas peatonales o en accesos donde este tipo de vehículos no está permitido.

R-114: bicicletas fuera

La señal R-114 no es nueva, pero ha sido actualizada con un diseño más moderno. Indica la prohibición de acceso a bicicletas y mantiene el formato clásico de señal circular con borde rojo.

Su rediseño busca mejorar la visibilidad y hacerla más reconocible para los usuarios de la vía.

R-119: prohibición conjunta

La tercera señal, la R-119, combina las dos anteriores. Incluye tanto el símbolo del patinete como el de la bicicleta, separados por una franja roja.

En este caso, la señal prohíbe el acceso tanto a bicicletas como a vehículos de movilidad personal, y se utiliza en los mismos entornos que las anteriores.

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La implantación de estas señales será progresiva, pero su conocimiento ya es obligatorio. Adaptarse a estos cambios es clave para circular con seguridad y evitar multas.