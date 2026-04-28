Multa por aparcar en el lado contrario: lo que dice la normativa en España

El crecimiento del parque móvil en España complica cada vez más encontrar aparcamiento, especialmente en grandes ciudades. En este contexto, muchos conductores optan por estacionar donde pueden, aunque no siempre lo hagan correctamente.

La normativa es clara. El Reglamento General de Circulación, en su artículo 90, establece cómo y dónde se debe aparcar según el tipo de vía, diferenciando entre zonas urbanas y carreteras fuera de poblado.

Dónde está permitido aparcar

En vías interurbanas, el estacionamiento debe realizarse fuera de la calzada, siempre en el lado derecho y dejando libre el arcén. Esto permite mantener la seguridad y facilitar la actuación en caso de emergencia.

En ciudad, la norma general indica que el vehículo debe colocarse lo más cerca posible del borde derecho. Solo en calles de sentido único está permitido estacionar también en el lado izquierdo.

Aparcar en sentido contrario: sanciones

Estacionar en una vía de doble sentido en el lado izquierdo, es decir, en sentido contrario a la marcha, supone incumplir la normativa. Esta infracción puede acarrear multas que van desde los 100 hasta los 500 euros.

En los casos más leves, la sanción es de 100 euros, con posibilidad de reducción por pronto pago. Sin embargo, si un agente considera que la maniobra ha invadido el carril contrario o ha generado peligro, la infracción pasa a ser grave.

Coches aparcados en el lado izquierdo de la calzada / Freepik

Cuándo se considera una infracción grave

Las situaciones de riesgo elevan la sanción. Por ejemplo, cuando se deja menos de tres metros de espacio para el paso de otros vehículos o se obstaculiza la circulación.

También se considera grave bloquear accesos a viviendas, vados señalizados o zonas destinadas a personas con movilidad reducida. En estos casos, la multa puede alcanzar los 500 euros e incluir la retirada de hasta seis puntos del carnet.

Además, los ayuntamientos pueden establecer normas adicionales a través de ordenanzas municipales. Estas regulaciones permiten limitar el tiempo de estacionamiento o incluso inmovilizar el vehículo si no se cumplen los requisitos, como disponer de tique en zonas reguladas.

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Con este marco legal, aparcar en el lado contrario no es solo una cuestión de comodidad. Puede convertirse en una infracción con consecuencias económicas importantes si no se respetan las normas.