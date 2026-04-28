MG4 Urban, un compacto eléctrico con hasta 418 km por menos de 18.000 euros

El MG4 Urban EV llega al mercado español con una idea clara: ofrecer un eléctrico de precio contenido que, pese a sus dimensiones de compacto, pueda plantearse como coche principal para una familia. No juega en la liga de un SUV grande ni de un monovolumen, pero sus cinco plazas, su maletero de más de 500 litros y una autonomía homologada de hasta 418 kilómetros le dan argumentos para ir más allá del uso puramente urbano.

MG4 Urban / LUCIANO CONSOLINI

La marca china anuncia un precio desde 16.790 euros con todos los descuentos y ayudas aplicados, una cifra que lo sitúa por debajo de la barrera de los 18.000 euros. Es ahí donde el MG4 Urban EV busca marcar diferencias, porque combina un coste de acceso bajo con una configuración pensada para cubrir desplazamientos diarios, escapadas y necesidades familiares sin obligar a dar el salto a un coche de mayor tamaño.

La gama arranca con el MG4 Comfort 43 kWh, cuyo precio de tarifa parte de 25.490 euros antes de aplicar descuentos y ayudas. Por encima quedan el MG4 Comfort 54 kWh, con un precio de tarifa de 27.900 euros, y el MG4 Premium 54 kWh, que sube hasta 30.900 euros. La diferencia no está solo en el acabado, también en la batería, porque el modelo se ofrece con dos capacidades distintas para ajustar autonomía y precio.

Con 4.395 mm de largo, 1.842 mm de ancho y 1.549 mm de alto, el nuevo eléctrico de MG mantiene unas dimensiones razonables para el día a día, pero aprovecha una batalla de 2.750 mm para ganar espacio interior. Esto se traduce en una configuración homologada para cinco pasajeros, espacio para cinco adultos y un maletero de más de 500 litros, tres datos que explican por qué puede encajar como coche familiar sin dejar de ser un compacto.

Interior del MG4 urban / MG

Con la batería de 43 kWh, la autonomía homologada es de 325 kilómetros, mientras que la variante de 54 kWh eleva la cifra hasta 418 kilómetros. Sobre el papel, esa diferencia permite ampliar el uso más allá de la ciudad y afrontar desplazamientos familiares con menos dependencia de la recarga. Otro factor importante es la carga rápida, ya que los 82 kW de potencia máxima permiten pasar del 10 al 80% en 28 minutos.

MG añade otro dato pensado para el coste de uso: una recarga completa doméstica con tarifa nocturna rondaría los 3 euros, aunque esa cifra dependerá de las condiciones reales de cada contrato eléctrico. En un coche que quiere ser práctico antes que aspiracional, ese coste energético bajo puede pesar tanto como la autonomía o el precio de compra.

Plazas traseras del MG4 urban / MG

Bajo el capó hay un motor de 110 kW, equivalente a 149 CV, con 250 Nm de par. Con esa configuración, el MG4 Urban EV acelera de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos. No es una cifra pensada para transmitir grandes sensaciones, sino para asegurar una respuesta suficiente en incorporaciones, adelantamientos y desplazamientos con carga.

Tecnología y seguridad

El equipamiento de serie desde el acabado Comfort incluye llantas de aleación, luces automáticas, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás, sistema de navegación, conectividad inalámbrica con Car Play y Android Auto, además de la app MG iSmart. En el interior, el conductor cuenta con un display digital de 7 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, dos elementos que concentran buena parte de la experiencia digital del coche.

El MG4 Urban EV incorpora además tecnologías poco habituales en su segmento, como la bomba de calor para la climatización y la función V2L para alimentar dispositivos externos. En el día a día, la bomba de calor puede ayudar a gestionar mejor el consumo energético en climatización, mientras que el V2L añade una utilidad práctica en viajes, actividades al aire libre o situaciones en las que se necesite energía fuera del coche.

Maletero del MG4 urban / MG

La conducción se apoya en una regeneración de energía regulable en cinco posiciones con función One pedal, además de cinco modos de conducción: Nieve, ECO, Estándar, Sport y Custom. MG también habla de un chasis optimizado para equilibrar respuesta, confort, control del ruido y disfrute al volante, una promesa que habrá que contrastar en una prueba dinámica.

En seguridad, el MG4 EV Urban ha obtenido 5 estrellas Euro NCAP. La marca indica que el 90% de la carrocería está fabricada con acero de alta o ultra alta resistencia, y que todas las versiones incorporan siete airbags de serie. También se incluye el paquete MG Pilot, con 16 sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

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A finales de año está prevista la llegada de una versión del MG4 Urban EV con baterías semisólidas, una tecnología de la que MG asegura haber logrado la producción en serie. No se ha facilitado este dato sobre su precio, autonomía, potencia de carga ni capacidad exacta de batería, por lo que esa variante queda como el principal punto pendiente de una gama que ya tiene precios, versiones y cifras clave para España.