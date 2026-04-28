Ebro afianza su penetración en el mercado del automóvil tras ingresar 357 millones de euros en 2025

Rafael Ruiz y Pedro Calef, presidente y CEO de Ebro Motors, viajaron hace una semana a Wuhu, la sede de la compañía china de automóviles Chery para afianzar su relación con sus socios y, de paso, sacar un nuevo modelo para la planta de la Zona Franca de Barcelona. ¿Cómo lo hicieron? Pues como se hace todo en China, demostrando a tu interlocutor la validez de tus argumentos y haciéndole partícipe del éxito. Y ese argumento tenía razones de peso. Ebro ha anunciado al cierre de su año comercial unos resultados realmente brillantes que agradan, y mucho, a sus socios. 14.148 unidades comercializadas en 2025, con unos ingresos de 357 millones de euros y la consolidación de la imagen de la marca. Así fue como se volvieron con el Ebro BEV bajo el brazo, tal y como publicó EL PERIÓDICO.

Ebro BEV / Xavier Pérez

La marca española, cuya matriz Ebro SUV es la encargada de comercializar la gama de modelos actuales, consiguió el pasado año unos números realmente positivos. El cierre contable arrojó la multiplicación por diez la cifra que se consiguió en 2024 y, de paso, rebasó los 333 millones que la compañía se había marcado como objetivo. Eso les llevó, a nivel operativo, a alcanzar un Ebitda ajustado positivo de 4,4 millones de euros (con un margen de beneficio del 1,2%) frente a los 15,3 millones negativos del ejercicio anterior.

Ebro, que actualmente vende los modelos S400, S700, S800 y S900, bebe de la tecnología y la fabricación de la gama Tiggo de Chery, siendo la marca extranjera que mejor se ha adaptado a las necesidades de expansión del gigante chino. Recientemente, Yin Tongyue, el presidente de Chery, viajó a Barcelona para inaugurar el nuevo centro de mando de Europa y que incluye una división de I+D y las oficinas centrales. Ebro ha jugado un papel esencial y ha servido de nexo de unión con las administraciones públicas, algo que Chery siempre ha valorado mucho.

Empuje comercial

Como decimos, Ebro vendió en 2025 un total de14.148 vehículos y registró 12.459 matriculaciones, lo que supone una cuota de mercado del 1,1% en España, con una tendencia creciente que llegó hasta el 2,1% en el mes de diciembre. En cuanto a unidades vendidas por modelos, el Ebro S700 lideró las ventas del catálogo, seguido por el Ebro S400, cuya comercialización comenzó en junio 2025. Ebro ensambla tanto modelos de combustión, también híbridos e híbridos enchufables (combinación electrificada que supone el 65% de las ventas). A todo ello habrá que sumar a final de año la llegada prevista del nuevo Ebro BEV (que en China vende Chery bajo el nombre de Chery QQ3).

Ebro S800 y Ebro S700 PHEV / Ebro

En un comunicado hecho púclico, Ebro reconoce una "inversión en activos ascendió a 92,5 millones de euros en 2025, frente a los 46,5 millones de 2024. De esta cifra, destaca la partida de 43,5 millones de euros destinada a la nueva línea de soldadura (M1), que permitirá incrementar sensiblemente la capacidad productiva de la planta a lo largo de 2026 y que es esencial para iniciar el proceso de producción propia.

Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors, admite que "el ejercicio 2025 ha representado un punto de inflexión definitivo en la trayectoria de Ebro EV Motors, consolidando nuestra transición de un proyecto de reindustrialización a una realidad industrial, en la que se ha cumplido la totalidad de la reincorporación del personal enmarcado en el proceso de reindustrialización. Haber alcanzado un Ebitda positivo en nuestro primer año completo de actividad no es solo un hito financiero, sino la ratificación de que nuestro modelo de negocio posee un apalancamiento sólido y una escalabilidad real”.