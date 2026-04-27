Probamos en exclusiva los modelos de Extlantix, el ET y el ES, que llegarán a España el año que viene

En el marco del Pekin Auto Show 2026, Exlantix presentó toda una nueva gama de modelos y conceptos de los que nos interesan especialmente tres. El primero de ellos es el Exlantix ET, un SUV de grandes dimensiones. El segundo es el Exlantix ES, una berlina. Estos dos fueron los modelos que pudimos probar en el circuito de Beijing. El tercer modelo, por cerrar la enumeración, será el Exlantix ES GT, un shooting brake que llegará algo más tarde al mercado y que no estaba en elenco de coches por probar.

Todos estos coches de Exlantix aterrizarán en España en versión eléctrica y, a distancia de pocos meses, con motor híbrido enchufable. En China, Exlantix también trabaja con motorizaciones llamadas de autonomía entendida o REEV, la marca todavía sopesa si esa tecnología interesará al conductor español.

Prueba en circuito del Exlantix ES en Pekín / jia xuefeng

En esta primera toma de contacto con la marca que quiere posicionarse como el referente del grupo Chery en el mercado prémium europeo pudimos ver que el trabajo de Exlantix se ha orientado en ofrecer tanto buenas prestaciones como un diseño de los interiores que de verdad se sienta de alta gama.

Equilibrio entre prestaciones y comodidad

Así, tanto en el ES como en el GT, se aprecia un cuidado por los materiales utilizados, por el diseño del espacio por la calidad. Por ejemplo, el SUV encontramos una enorme pantalla e incluso una tercera fila de asientos, siendo todos especialmente cómodos y contando con funciones como ventilación y calefacción. No falta una suerte de neverita debajo del túnel central accesible desde las plazas traseras, por ejemplo.

Por otro lado, en la berlina, la calidad percibida del interior es igual de alta pero se nota que es un coche que quiere resaltar su lado deportivo. La pantalla es más discreta y el espacio parece más centrado en la conducción. Eso sí, tiene un enorme techo panorámico que se va degradando para convertirse en la luneta trasera.

La buena sensación de la dirección fue uno de los aspectos que más nos sorprendió en la prueba de los Exlantix / Neomotor

En términos de conducción, la dirección de ambos coches se nota bastante más precisa (si bien la sensación siempre es, para la aquí presente, un punto demasiado suave) y en las pruebas de aceleración y frenada la estabilidad y el control del volante ha sido satisfactorio. La suspensión, que da la sensación de ser neumática, también trabaja para ofrecer la comodidad buscada en un coche de estas características al mismo que tiempo que permite pisar algo más el acelerador en las curvas. Lo mismo se puede decir del sistema de frenada en general, que ha sido una grata sorpresa.

Eléctricos y de hasta 480 CV (en teoría)

Los Exlantix ET y ES en sus versiones eléctricas van a superar los 300 CV de potencia, llegando a los 480 CV en algunos casos (aunque todavía no sabemos en cuáles) y la aceleración es justo lo que se puede esperar de ellos, aunque cabe hacer una mención especial al SUV, que ha sorprendido gratamente.

El mismo comentario se puede hacer en la prueba de giro y conducción, donde el Exlantix ET se mueve con agilidad pese a sus cinco metros de largo y la sensación de ‘bamboleo’ es mínima.

Prueba de los Exlantix en circuito / Exlantix

Ambos modelos rozan los 5 metros de largo y en sus versiones eléctricas, por el momento, sabemos que van a contar con baterías de 100 kWh de capacidad, autonomías de 600 y 560 kilómetros para el Exlantix ES y el ET, respectivamente; y posibilidad de cargar hasta a 420 kW. Respecto a las motorizaciones PHEV todavía no hay detalles, al mismo tiempo que estas cifras tienen que ser homologadas en Europa.

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Tras este breve primer contacto, la sensación que queda es bastante positiva. Exlantix se presenta como una marca que apunta al corazón del mercado prémium con un diseño todo suyo, distinguible, y un punto refinado que lo aleja de esos coches llamativos y extravagantes que se ven actualmente. Además del punto justo de equilibrio entre prestaciones y comodidad, a esta marca del grupo Chery solo le faltará encontrar el posicionamiento correcto respecto a su precio para poder competir en un segmento con grandes rivales europeos.