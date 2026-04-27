La multa a la que te enfrentas si usas tu móvil en una gasolinera

Repostar es una de las acciones más cotidianas para cualquier conductor, una pausa que solemos realizar de forma casi automática. Sin embargo, esta rutina esconde un estricto protocolo de seguridad donde ciertos descuidos, como el uso del teléfono móvil, pueden acarrear consecuencias mucho más graves que una simple distracción.

A la hora de echar gasolina, el usuario debe extremar la precaución. Dejar las llaves puestas o no colocar correctamente la manguera son fallos comunes, pero es el uso del móvil el que encabeza la lista de infracciones más vigiladas y sancionadas.

Un hombre repostando gasolina en una gasolinera de Barcelona / David Zorrakino

Multas en las gasolineras

Echar gasolina con el vehículo encendido es muy peligroso porque puedes provocar un incendio o una explosión, ya que es un líquido inflamable y con el motor encendido puede generar chispas. Si llenas el tanque de combustible con el motor y las luces encendidas, la sanción puede llegar hasta los 100 euros.

Además, existen estaciones de servicio donde el personal es el responsable de suministrar el combustible. En estos sitios, el cliente no puede manipular el surtidor por sí mismo. Si en una estación atendida recargas tú mismo el tanque de gasolina, te pueden multar con hasta 100 euros. Esta sanción tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, ya que los empleados están formados para manejar correctamente el suministro de combustible y resolver todos los problemas que puede haber.

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Usar el móvil mientras echas gasolina

Por otro lado, si usas el móvil cuando estás rellenando el tanque de combustible te multarán con 100 euros. Se trata de una conducta que puede resultar peligrosa por la posibilidad de generar chispas, que pueden encender los vapores de la gasolina, lo que podría provocar un incendio o explosión.