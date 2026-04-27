Leapmotor presentó oficialmente la semana pasada el B05, su primer coche eléctrico deportivo. Diseñado para combinar un diseño atractivo, un rendimiento dinámico y versatilidad para el día a día, el B05 ofrece un enfoque expresivo de la movilidad eléctrica para clientes que valoran la individualidad y la tecnología avanzada.

El lanzamiento coincide con la primera aparición pública del modelo en Polonia, en el Salón del Automóvil de Poznań, pero también ha contado con su presencia el Salón de Pekín.

Leapmotor amplía su gama europea con el nuevo B05 / Leapmotor

Una nueva expresión de la movilidad eléctrica

El Leapmotor B05 combina la elegancia deportiva con el confort diario. Está en un punto perfecto en el que las prestaciones deportivas se conjugan con una vocación práctica para el día a día. Sus proporciones inspiradas en un coupé, su amplia distancia entre ejes y sus distintivas puertas sin marco crean una presencia audaz y atlética, mientras que la tracción trasera garantiza una dinámica de conducción envolvente.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos, el B05 está diseñado para ofrecer una auténtica emoción al volante sin comprometer la eficiencia ni el confort.

El Leapmotor B05 combina la elegancia deportiva con el confort diario. / Leapmotor

Diseño atrevido con eficiencia aerodinámica

Con una longitud de 4,4 m y una anchura líder en su clase de 1,8 m, el modelo transmite estabilidad y deportividad desde el primer vistazo. La aerodinámica desempeña un papel fundamental en su diseño, con características como una rejilla activa, cortinas de aire delanteras y deflectores laterales optimizados que contribuyen a un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26, mejorando tanto la eficiencia como la autonomía.

Los característicos faros LED de estilo “blade”, una barra de luces trasera que abarca todo el ancho, las líneas esculpidas de la carrocería y las llantas de aleación aerodinámicas “Swift-Wing” de 19 pulgadas completan la dinámica identidad exterior. Está disponible en una amplia paleta de expresivos tonos exteriores: Amarillo Relámpago, Gris Viento, Negro Metalizado, Azul Noche Estrellada y Plata Galáctica.

La aerodinámica desempeña un papel fundamental en su diseño / Leapmotor

Prestaciones diseñadas para el placer de conducir

El B05 está propulsado por un sistema de tracción eléctrica de alta eficiencia que ofrece 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par. La arquitectura de tracción trasera, combinada con una distribución del peso 50:50 y una configuración de la suspensión ajustada, garantiza una combinación equilibrada de confort y precisión. La aceleración ágil y el manejo estable definen la experiencia de conducción.

Autonomía ampliada y libertad de carga rápida

El Leapmotor B05 está diseñado para llegar más lejos con confianza. Hay dos opciones de batería disponibles: una de 56,2 kWh que ofrece una autonomía WLTP de 401 km y la ProMax de 67,1 kWh con una autonomía WLTP de 482 km. Gracias a la integración de la batería “Cell to Chassis” (CTC), la batería se convierte en un elemento estructural del vehículo, lo que aumenta la densidad energética volumétrica en un 13 %, reduce el peso y mejora la rigidez, al tiempo que maximiza el espacio interior.

La capacidad de carga rápida de hasta 174 kW CC permite recargar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 17 minutos, lo que minimiza el tiempo de inactividad durante los viajes más largos.

El B05 está propulsado por un sistema de tracción eléctrica de alta eficiencia que ofrece 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par / Leapmotor

Interior refinado con confort de primera clase

En el interior, el B05 adopta un enfoque refinado y minimalista que crea un ambiente tranquilo e intuitivo. Una disposición centrada en el conductor sitúa una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas y 2,5 K junto a un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, lo que garantiza un acceso claro a la información de conducción y de infoentretenimiento.

Los materiales de alta calidad y las superficies suaves realzan la percepción de calidad, mientras que los asientos de cuero ecológico contribuyen al confort y a un ambiente más saludable en el habitáculo. Los asientos delanteros calefactables y una ergonomía bien pensada refuerzan aún más la facilidad de uso en el día a día.

Leapmotor amplía su gama europea con el nuevo B05 / Leapmotor

Dos versiones para una combinación fácil y perfecta

La gama Leapmotor B05 se articula en torno a una estructura clara e intuitiva de dos versiones, LIFE y DESIGN, diseñadas para simplificar la decisión de compra al tiempo que se mantiene un alto nivel de equipamiento de serie en toda la gama. La versión LIFE está disponible con dos opciones de batería, lo que permite a los clientes elegir entre la batería Pro de 56,2 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 401 km según el ciclo WLTP, y la batería ProMax de 67,1 kWh, que amplía la autonomía hasta los 482 km según el ciclo WLTP.

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Situada en lo más alto de la gama, la versión DESIGN se ofrece exclusivamente con la batería Pro Max de 67,1 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 482 km según el ciclo WLTP, y mejora aún más la experiencia del B05 con características de confort adicionales, materiales interiores refinados y un sistema de audio mejorado.