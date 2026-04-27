El Lamborghini Urus SE Tettonero lleva la personalización al siguiente nivel

Lamborghini presenta el Urus SE ‘Tettonero’ Capsule, una serie limitada de 630 unidades que con una amplia personalización y con una mecánica híbrida de altas prestaciones bajo el capó. La propuesta se ha mostrado en la Milan Design Week 2026 con dos versiones distintas: Viola Pasifae y Verde Mercurius, como carta de presentación para una gama cromática mucho más amplia.

Lo que distingue a esta edición es la libertad para configurar el coche a gusto del cliente, porque el programa permite más de 70 combinaciones posibles entre colores exteriores, acabados y detalles. Esto permite que cada una de las 630 unidades sea totalmente distinta a la otra.

Perfil del Lamborghini Urus SE Tettonero / Lamborghini

La carrocería estrena seis tonos inéditos, entre ellos Arancio Xanto, Bianco Asopo o Grigio Telesto, que pueden combinarse con el acabado Nero Shiny en la parte superior del vehículo, el techo y otros elementos. A esa base se suman otros seis colores adicionales que amplían todavía más las posibilidades de personalizar el coche.

Además de la pintura, el cliente puede elegir entre pinzas de freno en seis colores distintos y llantas de 21, 22 o 23 pulgadas, un detalle que influye tanto en la estética como en el comportamiento del SUV. Incluso existe la opción de incorporar el logotipo ‘63’ en las puertas delanteras, como guiño directo al año de fundación de la marca.

Siguiendo la filosofía del exterior, el habitáculo se construye alrededor del color Nero Ade como base, acompañado por seis tonos de contraste que se pueden combinar con los acabados exteriores. A esto se suman 12 colores adicionales destinados a asientos, reposacabezas y bordados, lo que amplía el margen de personalización hasta niveles poco habituales incluso dentro del propio catálogo del modelo.

Interior del Lamborghini Urus SE Tettonero / Lamborghini

La fibra de carbono aparece en diferentes zonas del interior, desde el salpicadero hasta el túnel central y los paneles de las puertas, y se combina con materiales como el cuero Dinamica y el tejido de microfibra Corsa-Tex. Este enfoque busca reforzar la percepción de exclusividad y, al mismo tiempo, mantener una estética coherente con el carácter deportivo del vehículo. También se incorpora una placa conmemorativa que celebra el décimo aniversario del estudio Ad Personam y más de veinte años del programa de personalización de la marca.

Doble personaldiad

Aunque el apartado visual acapara casi todo el protagonismo, el técnico no es para menos. El Lamborghini Urus SE ‘Tettonero’ Capsule combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con un propulsor eléctrico alimentado por una batería de 25,9 kWh situada bajo el piso del maletero. El sistema entrega una potencia conjunta de hasta 800 CV y un par máximo de 950 Nm, disponible desde 1.750 rpm , con los que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 312 km/h. La parte eléctrica de este conjunto permite recorrer más de 60 km en modo eléctrico, más que suficiente para el día a día de la mayoría de personas.

Placa exclusiva del Lamborghini Urus SE Tettonero / Lamborghini

El conjunto se completa con un sistema de reparto de par central con control electrónico y un diferencial trasero autoblocante también gestionado electrónicamente, dos elementos que trabajan de forma coordinada para ajustar la tracción según el tipo de conducción o la superficie. Esto apunta a un comportamiento versátil, capaz de adaptarse tanto a un circuito como a superficies de baja adherencia o conducción off-road.

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El equipamiento incluye neumáticos Pirelli P Zero específicos para cada tamaño de llanta y una alternativa Scorpion Winter 2 para uso invernal, todos ellos con tecnología Pirelli Elect, diseñada para optimizar el rendimiento en vehículos electrificados.