Así influye la temperatura de los neumáticos de tu moto en el agarre

La temperatura de los neumáticos es un tema recurrente entre motoristas, muchas veces influenciado por lo que se ve en circuito. Sin embargo, en carretera abierta su papel no siempre se interpreta correctamente. Más que obsesionarse con calentarlos, lo importante es entender cómo afecta la temperatura a su comportamiento real.

El rendimiento de un neumático cambia con el calor, pero no se trata solo de alcanzar una temperatura alta. La clave está en saber cuándo está dentro de su rango óptimo y qué factores pueden alterar ese equilibrio durante la conducción.

La relación entre temperatura y agarre

El nivel de adherencia de un neumático no es fijo. A medida que la goma gana temperatura, se vuelve más flexible y se adapta mejor al asfalto. Esto se traduce en mejor tracción, mayor eficacia en frenada y más estabilidad en curva.

Sin embargo, este proceso tiene un límite. Existe un rango ideal, alrededor de los 35ºC en carretera, en el que el neumático ofrece su mejor rendimiento. Superarlo puede provocar el efecto contrario y reducir el agarre.

Además, no todos los neumáticos reaccionan igual. Los modelos deportivos necesitan temperaturas más altas para rendir al máximo, mientras que los de uso en carretera alcanzan su mejor nivel mucho antes, siendo más eficaces en condiciones reales de uso cotidiano.

Motorista en una curva / Continental

El error de pensar que en frío no agarran

Uno de los mitos más extendidos es creer que un neumático frío es inseguro. En realidad, desde el primer momento ofrece un nivel de adherencia suficiente para una conducción normal.

Lo que sí ocurre es que ese agarre mejora conforme aumenta la temperatura. Por eso conviene evitar maniobras bruscas al comienzo del trayecto, no porque el neumático sea peligroso, sino porque aún no está en su punto óptimo.

La presión, el factor determinante

Si hay un elemento clave en la temperatura del neumático, ese es la presión. Un ajuste incorrecto afecta directamente a su comportamiento y puede generar problemas.

Neomotor neumaticos moto motocicleta viajar / Continental

Una presión baja aumenta la deformación del neumático, elevando en exceso su temperatura y afectando a su estructura. Por el contrario, una presión alta reduce la superficie de contacto con el asfalto y disminuye el agarre. Mantener los valores adecuados es fundamental para un funcionamiento correcto.

Lo que realmente importa

La temperatura influye de forma directa en el comportamiento de la moto, pero no debe convertirse en una obsesión. Los neumáticos actuales están diseñados para rendir correctamente desde los primeros metros.

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Más que buscar técnicas para calentarlos, lo esencial es mantener una presión adecuada, adaptar la conducción en los primeros minutos y tener en cuenta las condiciones del entorno. Con estas bases, el neumático funcionará dentro de su rango ideal sin necesidad de hacer nada más.