Gama del nuevo Toyota CH-R+: precios, versiones y equipamiento

El Toyota C-HR+, eléctrico, simplifica su gama en España con una propuesta directa: dos versiones que comparten batería de 77 kWh, pero difieren en potencia, tracción y nivel de equipamiento. Esta estructura permite cubrir desde un uso eficiente diario hasta un enfoque más prestacional y tecnológico.

Toyota C-HR+ Advance

La versión Advance representa el acceso a la gama, aunque por equipamiento y tecnología se sitúa en un nivel muy competitivo dentro del segmento. Cuenta con un motor de 224 CV (165 kW) y tracción delantera que con la batería de 77 kWh puede alcanzar una autonomía de hasta 607 kilómetros en ciclo WLTP. Homologa un consumo desde 13,4 kWh/100 km y admite carga en corriente alterna de hasta 11 kW, mientras que en carga rápida en corriente continua puede llegar a 150 kW.

Entre ambas opciones cambia el nivel de equipamiento y tecnología, además de la potencia y la tracción / Toyota

Hablando de equipamiento, el Toyota C-HR+ Advance viene con:

Pantalla multimedia de 14 pulgadas

Cuadro de instrumentos digital de 7”

Integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de seguridad Toyota Safety Sense

Planificador de rutas para vehículos eléctricos

Bomba de calor para optimizar la eficiencia

Sensores de aparcamiento con frenado automático

Detector de ángulo muerto (BSM)

Toyota C-HR+ Spirit

El acabado Spirit eleva el nivel en todos los aspectos. Así, entrega 343 CV (252 kW) y disfruta de un sistema de tracción total AWD, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. Utiliza la misma batería de 77 kWh, aunque en este caso la autonomía se sitúa en torno a los 509 kilómetros en ciclo WLTP. En cuanto a la recarga, puede cargar en corriente alterna hasta 22 kW y mantiene una potencia de carga rápida en corriente continua de hasta 150 kW, además de ofrecer una mayor capacidad de remolque de hasta 1.500 kilos.

En la parte de equipamiento, suma al Advance lo siguiente:

Sistema de sonido JBL con 800 W y subwoofer

Cámara de visión 360º

Asistente de cambio de carril (LCA)

Alerta de tráfico cruzado delantero (FCTA)

Llantas de 20 pulgadas

Iluminación ambiental con 64 colores

Acabados interiores mejorados (materiales reciclados de mayor calidad)

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Los precios en España para cada versión empiezan en los 35.975 euros del Advance y los 42.625 euros del Spirit con la oferta actual de Toyota y sin ayudas calculadas.