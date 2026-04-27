Ebro presenta en China un nuevo coche que se fabricará en España

Como todo en China, paso a paso y con cambios sobre la marcha. Ebro acaba de presentar en China su nuevo modelo con el que piensa poblar las líneas de ensamblaje de la resucitada factoría de la Zona Franca de Barcelona. El Ebro BEV. Se trata de un coche compacto, del segmento B, y cuyo nombre está por decidir. Lo vamos viendo, suelen decir en China. El nuevo coche será 100% eléctrico y puede llegar a finales de este año, aunque conociendo los plazos cambiantes bien podría ser en 2027. Su producción en la planta de Ebro Motors será más adelante.

Está basado en el Chery QQ3. Mide 4,19 metros de largo y su batalla es de 2,7 metros, por lo que puede competir muy buen en ese segmento B que tanto gusta en Europa.Su ancho es de 1,8 metros y su altura es de 1,56 metros. El coche se ha lanzado recientemente como Chery en China, para cometir con modelos como el Geely EX2, pero desde la corporación automovilistica tienen intención de traerlo a Europa, y es ahí donde Ebro, la marca española asoaciada a Chery, tiene la llave de entrada.

Equipado y a buen precio

Según Ebro, "el vehículo se sitúa en el segmento de los utilitarios compactos, con carrocería de cinco puertas y una configuración pensada para ofrecer un uso real. No se trata de un vehículo urbano limitado, sino de un coche capaz de asumir el día a día del usuario, incluyendo desplazamientos urbanos, periurbanos e incluso usos interurbanos puntuales", un buen argumentario que habrá que aterrizar.

Ebro BEV / Xavier Pérez

El coche tiene un diseño redondeado, sin demasiados angulos ni estridencias, y está pensado para ofrecer un buen volumen de ventas. Por dentro está muy bien equipado. Dispone de una doble pantalla compuesta por un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central multimedia de 15,6 pulgadas. Como casi todos los coches chinos, este sistema concentra la mayor parte de las funciones del vehículo.

Ebro BEV / Xavier Pérez

El sistema de infoentretenimiento se apoya en plataformas de alto rendimiento, con soluciones basadas en arquitectura Qualcomm Snapdragon. También dispone de volante con botones multifunción, cargador inalámbrico ventilado de 50W para el teléfono, climatizador bizona y panel de control con mandos físicos.

Aquí en China, el Chery QQ3 se ha lanzado con dos variantes de potencia y autonomía. La primera ofrece un motor eléctrico de 78 CV y una batería de 29,5 kWh de capacidad. Promete una autonomía de 310 kilómetros. El modelo tope de gama dispone de 121 CV de potencia y 41,3 kWh de capacidad de batería, lo que permite hasta 420 kilómetros de autonomía.

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Aunque como siempre el listón lo marcará el precio. Se aceptan apuestas, como con todo lo que viene de China. ¿Menos de 15.000 euros?. Podría ser. En China, aunque no podemos hacer una traslación directa, el Chery QQ3 tiene un precio de partida entres 70.000 y los 110.000 yuanes (de 8.752 a 13.738 euros aproximadamente. Lo vamos viendo.