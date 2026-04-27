¿Cuánto cuesta realmente mantener un coche en España?

Tener un coche propio sigue siendo, para muchas personas, sinónimo de comodidad e independencia. Sin embargo, más allá del precio de compra, mantener un vehículo supone una serie de gastos fijos y variables que, sumados a lo largo del año, pueden representar una cantidad considerable.

De hecho, uno de los errores más comunes al comprar un coche es fijarse únicamente en cuánto cuesta adquirirlo, sin calcular cuánto costará mantenerlo mes a mes. Estos gastos no solo afectan al bolsillo, sino que también influyen en decisiones importantes como elegir entre coche nuevo o usado, gasolina o diésel, o incluso plantearse alternativas como el transporte público o el carsharing.

Los impuestos que pagas solo por tener coche

Una parte muy importante del dinero que destinas cada año a tu coche no depende de cuánto lo uses, sino simplemente de que lo tengas. Según los datos recopilados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, los conductores españoles aportan más de 22.700 millones de euros anuales a las arcas públicas en impuestos relacionados con el automóvil.

Por un lado, los impuestos sobre carburantes y lubricantes, que generan en torno a 11.300 millones de euros al año; y, por otro, el IVA vinculado a la compra de vehículos, recambios y servicios, que aporta otros 11.300 millones.

A estas cifras se suman los impuestos anuales de circulación, que en conjunto alcanzan unos 3.000 millones de euros, así como los impuestos de matriculación y de transmisión en operaciones de vehículos de segunda mano, que rondan los 700 millones. Además, aunque no siempre aparecen en los grandes informes, también forman parte del coste real de tener coche los seguros, tasas administrativas, peajes o estacionamientos regulados.

En términos prácticos, el dato clave para el conductor es este: se estima que cada usuario paga de media unos 1.295 euros al añoen impuestos y conceptos asociados únicamente por tener un coche.

Gastos fijos y variables

Más allá de los impuestos, el grueso del gasto anual de un coche se concentra en tres partidas clave: seguro, mantenimiento y combustible.

El seguro obligatorio suele costar entre 300 y 800 euros al año .

suele costar entre . El mantenimiento ordinario , es decir, revisiones, aceite, frenos o pequeñas reparaciones se mueve, de media, entre 300 y 800 euros anuales , una cifra que aumenta conforme el coche envejece.

, es decir, revisiones, aceite, frenos o pequeñas reparaciones se mueve, de media, entre , una cifra que aumenta conforme el coche envejece. ITV y sus tasas , aproximadamente entre 30 y 50 euros.

, aproximadamente entre El combustible, que para un uso medio representa normalmente entre 1.000 y 1.500 euros al año, siendo el gasto más variable de todos, ya que depende del uso y el consumo de gasolina.

Concesionario de coches de Peugeot / Pedro Davila (Europa Press)

Para mantener un coche en España, al año hay que hacer un desembolso aproximado de 700 a 1.500 euros sin contar el gasto en combustible. En España, el gasto en gasolina ronda entre los 1.000 y los 1.500 apróximadamente, lo que haciendo una suma se queda en torno a los 1.700 o 3.000 euros, dependiendo del uso del coche o del modelo este gasto puede incrementar y muy pocas veces disminuir.

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En definitiva, mantener un coche en España implica asumir un gasto continuo que va mucho más allá del precio de compra. Y, como demuestran los datos fiscales, una parte muy relevante de ese coste anual no depende de cuántos kilómetros hagas, sino simplemente de que tu coche esté en la calle.