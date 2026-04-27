El renovado Audi Q4 e-tron mejora en su uso diario

Audi actualiza el Audi Q4 e-tron, su eléctrico más vendido, con mejoras que apuntan directamente al uso cotidiano: más autonomía, recargas más rápidas y un interior más tecnológico. No se trata de un cambio radical, sino de una evolución práctica que busca mantenerlo competitivo en un segmento donde la eficiencia y la facilidad de uso pesan cada vez más en la decisión de compra. El modelo se ofrece en carrocerías SUV y Sportback, con dos tamaños de batería disponibles, 63 kWh y 82 kWh, y mantiene un enfoque claramente familiar.

Audi Q4 Sportback e-tron / Audi Q4 SUV e-tron / TSP

Uno de los cambios más importantes se esconde en el interior, con una instrumentación de 11,9 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, acompañadas opcionalmente por otra pantalla para el acompañante de 12 pulgadas. A lo que cabe sumar una experiencia de uso más intuitiva, donde los comandos de voz, las aplicaciones integradas y la simplifican el uso del coche en el día a día.

Otro avance importante es la adopción de la carga bidireccional, que permite al coche suministrar electricidad a otros dispositivos o incluso al hogar: desde recargar una bicicleta eléctrica hasta utilizar el vehículo como respaldo energético en una vivienda con paneles solares. La función Vehicle-to-Load (V2L) permite entregar energía a través de una toma doméstica con una potencia continua de 2,3 kW, mientras que el sistema Vehicle-to-Home (V2H) permite que la batería actúe como almacenamiento energético doméstico. A esto se suma la función Plug & Charge de serie, que permite iniciar la recarga en estaciones compatibles simplemente conectando el cable, ya que el vehículo se autentifica automáticamente y gestiona la facturación sin pasos intermedios.

Audi Q4 Sportback e-tron / TSP

¿Y cómo se puede rematar todo esto? Pues con una mayor autonomía. El Q4 Sportback e-tron alcanza ahora hasta 592 km de autonomía, mientras que la potencia de carga rápida llega a 165 kW en corriente continua. Con esas cifras, el paso del 10 al 80% se completa en unos 28 minutos, y en solo 10 minutos se pueden recuperar hasta 185 km. Parte de esta evolución se explica por la optimización del motor eléctrico y por una mejora de la eficiencia también en la transmisión, que reduce pérdidas y contribuye a un rendimiento más consistente.

Un SUV funcional para el día a día

El Q4 e-tron pretender ser el primer coche de cualquier familia, y para ello debe ser práctico y funcional. Además de un gran habitáculo, ofrece un maletero de 515 litros, ampliables hasta 1.487 litros con los asientos abatidos, y la versión con tracción quattro puede remolcar hasta 1.400 kg. El interior también refuerza esa orientación diaria con soluciones sencillas y útiles. El modelo incorpora cuatro puntos de carga para smartphones, con dos bandejas de carga inductiva refrigeradas y puertos USB-C adicionales, lo que facilita la convivencia con varios dispositivos a bordo. Desde las versiones de acceso se incluyen además asientos deportivos de serie y iluminación ambiental blanca, elementos que buscan elevar la percepción de calidad sin obligar a recurrir a paquetes opcionales.

Función Vehicle-to-Load (V2L) en el Audi Q4 e-tron / Audi

La dotación tecnológica también se refuerza con nuevos asistentes a la conducción. Desde las versiones básicas se incluyen sistemas como el control de crucero con limitador, el aviso de cambio de carril o el reconocimiento de señales de tráfico, y opcionalmente el park assist plus y las cámaras panorámicas de gran angular facilitan las maniobras en espacios reducidos, un detalle que en el uso urbano se traduce en menos estrés y mayor seguridad.

Sutiles cambios de diseño

En el exterior, el Q4 e-tron presenta un diseño más definido y nuevas opciones de personalización que permiten diferenciar cada versión con mayor claridad. La parrilla Singleframe luce ahora en el color de la carrocería y aparecen detalles específicos según acabado, como las lamas verticales de aluminio en el acabado S line o los elementos en negro brillante del acabado Black line con detalles en negro Mythos, que aportan una imagen más deportiva sin alterar la base del modelo.

Interior del Audi Q4 e-tron / Audi

La iluminación también gana protagonismo. Las luces diurnas LED digitales permiten elegir distintas firmas lumínicas, mientras que las luces traseras OLED de segunda generación generan patrones dinámicos que mejoran la visibilidad y la comunicación con otros conductores. Una de esas firmas permanece activa incluso en movimiento, y la tecnología utiliza 284 segmentos OLED capaces de crear patrones de luz cambiantes varias veces por segundo.

En el caso del SUV, una banda decorativa negra que recorre el techo crea un efecto visual de techo flotante y aporta una presencia más dinámica en la vista lateral. Son cambios que no transforman el coche, pero sí refuerzan su identidad y su capacidad de personalización, algo que en este segmento tiene cada vez más peso.

Precios y llegada al mercado

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En España, el Audi Q4 SUV e-tron con batería de 63 kWh arranca en 49.970 euros, mientras que la versión performance con batería de 82 kWh parte desde 55.570 euros. Las variantes con tracción quattro comienzan en 58.570 euros, y las carrocerías Sportback suponen un sobrecoste aproximado de 2.100 euros. Los pedidos en Europa se abrirán a partir del segundo trimestre de 2026, con las primeras entregas previstas para verano. Además, el modelo puede acogerse al Programa Auto+ de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, lo que en la práctica puede reducir el desembolso inicial.