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Los 5 tipos principales de neumáticos para motos y cómo elegir el más adecuado

Elegir el neumático que mejor encaja con el perfil de cada motorista influye directamente en la conducción, la vida útil y la seguridad

Los 5 tipos principales de neumáticos para motos y cómo elegir el más adecuado

Los 5 tipos principales de neumáticos para motos y cómo elegir el más adecuado / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Cada usuario de moto tiene un estilo de conducción propio y recorre trayectos distintos en sus desplazamientos habituales. Por ello, en el día de hoy te traemos los cinco tipos principales de neumáticos para moto disponibles en el mercado, con el objetivo de destacar la importancia de seleccionar el modelo más apropiado en función del uso real que se hace de la motocicleta.

Neumáticos para rutas

Este tipo de neumático está pensado para motoristas que realizan desplazamientos largos, especialmente por autopistas y autovías. En cuanto a su resistencia al desgaste, algunos modelos pueden alcanzar hasta los 15.000 kilómetros

Se caracterizan por una banda central más dura y suelen instalarse en motocicletas de gran peso. Cuando llega el momento de su sustitución, el coste en taller puede situarse entre los 250 y los 600 euros.

Neumáticos sport

Estos neumáticos están orientados a conductores que priorizan un comportamiento deportivo, ya sea en circuito o en carreteras reviradas como puertos de montaña o tramos costeros con numerosas curvas

Fabricados con compuestos bicomponentes, destacan por su excelente adherencia al asfalto, lo que se traduce en mayor precisión, agilidad y control en cada trazada. Su vida útil es más limitada, con una duración aproximada de entre 4.000 y 6.000 kilómetros, y su reemplazo supone una inversión que oscila entre los 250 y los 550 euros.

Neomotor neumaticos moto motocicleta viajar 1

Los 5 tipos principales de neumáticos para motos y cómo elegir el más adecuado / Archivo

Neumáticos urbanos

Es la opción más adecuada para quienes utilizan la moto principalmente en ciudad y circulan bajo limitaciones de velocidad. Suelen ser neumáticos más estrechos y ofrecen un elevado nivel de agarre en diferentes condiciones climatológicas, incluso sobre pavimento mojado

Dependiendo del modelo, su durabilidad puede variar entre los 4.000 y los 14.000 kilómetros, mientras que el precio de sustitución en taller se mueve entre los 80 y los 250 euros.

Neumáticos custom

Se trata de neumáticos diseñados específicamente para motocicletas de gran tamaño, peso elevado y altas cilindradas, con medidas superiores a las convencionales. Su resistencia al desgaste permite recorrer entre 15.000 y 18.000 kilómetros, y el coste de su sustitución suele situarse en una horquilla de entre 400 y 700 euros.

Neumáticos para campo u offroad

Son ruedas muy especializadas que pueden encontrarse en dos tipos de motocicletas diferentes. Por un lado, los neumáticos mixtos de campo y carretera utilizados en motos trail; y por otro, los que equipan modelos de enduro y motocross

En este último caso, cuentan con una banda de rodadura formada por tacos, diseñada para garantizar la tracción en superficies con muy baja adherencia como tierra, arena o barro. En cuanto a su precio de sustitución, el abanico es amplio, desde opciones económicas hasta modelos de coste elevado.

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En conclusión, Euromaster, especialista en el mantenimiento integral del vehículo, alerta de que montar un neumático que no se ajusta al uso real del motorista repercute directamente en la conducción y en el comportamiento general de la moto. Además, una elección inadecuada reduce la durabilidad de las ruedas, lo que afecta tanto a la seguridad como al gasto del usuario, al verse obligado a sustituir los neumáticos con mayor frecuencia.

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