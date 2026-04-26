Estos son los 5 circuitos más peligrosos de la F1

La Fórmula 1 siempre ha sido sinónimo de velocidad, pero también de riesgo. Aunque la seguridad ha mejorado enormemente en las últimas décadas, hay circuitos que siguen destacando por su peligrosidad. Ya sea por su diseño, sus escapatorias limitadas o la cercanía de los muros, algunos trazados continúan poniendo a prueba a los mejores pilotos del mundo.

Mónaco: sin margen para fallar

El trazado urbano del Gran Premio de Mónaco es, probablemente, el más icónico y también uno de los más exigentes. Sus calles estrechas, la ausencia de escapatorias y la cercanía constante de los muros hacen que cualquier error se pague caro.

A lo largo de los años, han sido muchos los accidentes en este circuito, aunque la baja velocidad relativa ha evitado consecuencias más graves. Aun así, los golpes contra el guardarraíl son constantes y suelen provocar abandonos inmediatos.

Coche accidentado en un circuito de la F1 / Valentí Enrich

Spa-Francorchamps: velocidad y tragedia

El circuito del Gran Premio de Bélgica es uno de los favoritos de los pilotos, pero también uno de los más peligrosos. Curvas como Eau Rouge y Raidillon se toman a altísima velocidad, con cambios de rasante que limitan la visibilidad.

Aquí tuvo lugar uno de los accidentes más trágicos recientes fuera de la F1, durante una carrera de categorías inferiores en 2019, donde falleció Anthoine Hubert tras un impacto a gran velocidad. El suceso reabrió el debate sobre la seguridad en esa zona del circuito.

Suzuka: precisión con consecuencias

El Gran Premio de Japón se disputa en Suzuka, un circuito técnico donde el error no está permitido. Su diseño en forma de “8” y sus curvas enlazadas obligan a los pilotos a mantener un ritmo constante y muy preciso.

En 2014, el piloto Jules Bianchi sufrió un gravísimo accidente al impactar contra una grúa en pista bajo lluvia. Fue un punto de inflexión para la Fórmula 1, que introdujo posteriormente el sistema Halo para mejorar la protección de los pilotos.

Hamilton, el más rápido en el FP1 de Monza. / Scuderia Ferrari

Baku: caos entre muros

El Gran Premio de Azerbaiyán combina largas rectas a máxima velocidad con zonas extremadamente estrechas. Este contraste lo convierte en uno de los circuitos urbanos más impredecibles.

Uno de los momentos más recordados llegó en 2017, cuando Sebastian Vettel golpeó deliberadamente el coche de Lewis Hamilton tras un incidente bajo coche de seguridad, evidenciando la tensión que genera este trazado.

Silverstone: alta velocidad y grandes sustos

El Gran Premio de Gran Bretaña destaca por sus curvas rápidas, donde los errores se pagan a gran velocidad. Sectores como Maggots y Becketts exigen máxima precisión.

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En 2021, Max Verstappen sufrió un fuerte accidente tras tocarse con Hamilton a más de 250 km/h. El impacto contra las protecciones evidenció la violencia que pueden alcanzar los accidentes en este circuito.