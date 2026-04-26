Larte Design presenta una configuración única para el BMW Serie 7 G70 760i

Larte Design, estudio alemán de diseño automotriz, ha anunciado una nueva configuración exterior para el BMW Serie 7 G70 760i basada en el kit de carrocería Larte Performance, acabado en fibra de carbono pre-preg de color violeta profundo.

El proyecto está disponible para pedidos a nivel mundial, con especificaciones personalizadas entregadas en un plazo de 24 horas tras la consulta.

Este anuncio surge en un momento en que la demanda de personalización en el segmento de sedanes ejecutivos sigue creciendo en los mercados de Europa y Medio Oriente. El BMW Serie 7 G70, lanzado como la plataforma de sedán más avanzada técnicamente de BMW, se ha convertido en una de las opciones líderes en su clase y, con ello, en una de las más uniformes visualmente.

La nueva configuración de Larte Design aborda esto directamente, introduciendo un lenguaje de diseño centrado en los materiales que distingue al vehículo sin alterar su ingeniería de fábrica.

Todos los elementos están diseñados para los puntos de montaje originales (OEM): sin perforaciones ni modificaciones estructurales / BMW

Configuración e ingeniería

El kit de carrocería Larte Performance para el BMW Serie 7 G70 760i consta de siete componentes exteriores:

Revestimiento del parachoques delantero .

. Faldones laterales .

. Revestimientos de ruedas .

. Alerón del maletero .

. Difusor del parachoques trasero .

. Luces de freno integradas.

Todos los elementos están diseñados para los puntos de montaje originales (OEM): sin perforaciones, sin modificaciones estructurales y con total compatibilidad con los sistemas de asistencia al conductor, sensores y electrónica de fábrica de BMW.

El pigmento violeta se integra en la estructura de la fibra de carbono pre-preg durante la fabricación, no se aplica como un recubrimiento superficial o vinilo. Esto produce una profundidad de color real en lugar de un simple acabado superficial, además de resistencia a los rayos UV y consistencia dimensional en todos los componentes. Las piezas se curan en autoclave bajo condiciones certificadas por TÜV en las instalaciones de producción de Larte Design en Alemania.

En cuanto al rendimiento, el motor del 760i (un V8 biturbo de 4.4 litros que produce 544 CV y 750 Nm) funciona sin modificaciones. Se preservan totalmente los parámetros de rendimiento de fábrica, la compatibilidad con la garantía y la funcionalidad del vehículo.

En cuanto al rendimiento, el motor del 760i (un V8 biturbo de 4.4 litros que produce 544 CV y 750 Nm) funciona sin modificaciones / BMW

Posicionamiento de diseño

Larte Design describe la lógica visual de esta configuración en términos de contraste en lugar de decoración:

El blanco establece el volumen arquitectónico del sedán.

establece el volumen arquitectónico del sedán. El carbono violeta introduce profundidad y especificidad en ese volumen, dirigiendo la atención a la geometría de cada componente (línea del capó, perfil del faldón, plano del difusor) en lugar de al coche como una masa.

El resultado es un vehículo que se percibe como más preciso, no más ruidoso. La filosofía de diseño del estudio busca definir estándares visuales en lugar de seguirlos, reflejada en la elección del violeta: un color con suficiente peso visual para mantenerse contemporáneo a lo largo del tiempo, en lugar de seguir una tendencia estacional.

Noticias relacionadas

Larte Design, el estudio alemán de diseño automotriz, ha anunciado una nueva configuración exterior para el BMW Serie 7 G70 760i con un acabado en fibra de carbono pre-preg de color violeta profundo / BMW

Disponibilidad y personalización

La configuración Larte Performance para el BMW Serie 7 G70 760i está disponible para clientes de todo el mundo. El tono del carbono, la selección de componentes y el nivel de contraste visual se adaptan individualmente por proyecto. Larte Design proporciona renders de concepto personalizados y especificaciones completas dentro de las 24 horas posteriores a la consulta del cliente.