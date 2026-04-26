¿Conoces la señal de tráfico en la que aparece el símbolo de una farmacia?

La Dirección General de Tráfico estrenó a lo largo del pasado año un nuevo catálogo de señales. El Gobierno aprobó esta actualización para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. Algunas señales se renovaron, y otras aparecieron desde cero, como es el caso de la que te contaremos a continuación.

Aunque aún no están presentes en todas las carreteras españolas, tienes que prestar mucha atención a estas nuevas señales, y en especial a las que desconoces por completo, como puede ser esta con el símbolo de la farmacia. Se trata de un cuadrado con el fondo azul, y en ella aparece una ‘P’ grande, un reloj y el símbolo verde de una farmacia. ¿Sabes qué significa esta señal?

La señal S-17a / DGT

Estacionamiento de necesidad para un fin concreto

Se trata de la señal S-17a, que aparece nueva en el Reglamento General de Circulación español. Según la normativa, esta señal de tráfico indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos únicamente para un fin concreto (acceso a una farmacia, hospital, etc.) cuyo pictograma se incluirá en la señal, y durante un tiempo determinado. La duración de este tiempo será indicada en un panel complementario.

Estas señales de tránsito cuadradas con el fondo azul, establecen la acción o comportamiento específico que los usuarios de la vía deben seguir. En el caso de la S-17a y su familia, se puede estacionar pero hay que tener en cuenta el tipo de vehículo y el tiempo que te indica.

Las señales S-17

Ya sabemos el significado de la S-17a, y es que lo que indica está familia de señales (S-17) es un sitio donde está autorizado el estacionamiento de vehículos, y que con un símbolo se representa las distintas clases de vehículos que pueden aparcar donde está la señal. Si sólo está la ‘P’, pueden estacionar toda clase de vehículos. Además, puede haber un símbolo que limite la duración de estacionamiento.

La señal S-17 / Seton

Multas por incumplir la señal S-17

Estacionar en una zona con la señal S-17 más tiempo del permitido puede salirte caro. Si esta señal está acompañada de un límite de tiempo, y lo excedes, podrías llevarte una multa. El importe de las sanciones puede variar, pero oscila entre 90 y 200 euros, y en algunos casos, el vehículo podría ser retirado por la grúa.