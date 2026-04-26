Pocos fabricantes de automóviles pueden presumir de un diseño tan reconocible como el de Lamborghini. Se trata de un lenguaje estilístico nacido en el mundo de los superdeportivos que, a través de proyectos desarrollados junto a socios y colaboradores que comparten su visión, continúa expresando el ADN de la marca en nuevos sectores, adoptando formas diferentes en cada ocasión sin renunciar a su carácter, sus valores ni a su inconfundible identidad.

A partir de esta visión se desarrollan colaboraciones, a menudo muy diferentes entre sí, pero siempre inmediatamente reconocibles como una expresión de la marca Lamborghini. Las líneas limpias, los materiales distintivos y las paletas de colores inspiradas en sus superdeportivos se reinterpretan en distintos contextos, desde productos de alto rendimiento hasta diseño de interiores, pasando por la moda y los objetos de colección. A continuación te contaremos algunas de las cosas que hace Lamborghini más allá de los vehículos.

ADN Lamborghini: un diseño que no conoce límites / Lamborghini

Deportividad y prestaciones

En el caso de los productos de alto rendimiento, el lenguaje Lamborghini se refleja, ante todo, en la elección de los materiales y en el enfoque constructivo.

Las raquetas de pádel de Babolat -BL001, BL002 y BL003-se han desarrollado utilizando la misma fibra de carbono, la misma espuma Koridion y el mismo enfoque aplicado a los superdeportivos Lamborghini: reducir el peso manteniendo la rigidez estructural, con efectos directos en la respuesta y el control durante el juego.

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También en el mundo de las dos ruedas

Ducati y Lamborghini comparten sus raíces en el Motor Valley y el mismo enfoque en el rendimiento y la precisión del diseño. La Diavel 1260, la Streetfighter V4 y la Panigale V4 han sido reinterpretadas al estilo Lamborghini, manteniendo la identidad de ambas marcas y ofreciendo al mismo tiempo productos exclusivos con una personalidad propia, reforzando el posicionamiento de ambas marcas.

ADN Lamborghini: un diseño que no conoce límites / Lamborghini

Ni el agua se resiste

En el segmento de los artículos náuticos de lujo, Cayago ha presentado recientemente un Seabob completamente nuevo. Desarrollado desde cero, el Seabob SE63 para Automobili Lamborghini está concebido para ofrecer un rendimiento absoluto y se inspira en el diseño inconfundible y los elementos icónicos de los superdeportivos.

Desde su característico botón de encendido hasta las líneas marcadas de la carrocería, cada detalle refleja una interpretación precisa de las icónicas combinaciones cromáticas de Lamborghini, trasladando las sensaciones de conducción de las creaciones automovilísticas de Sant’Agata Bolognese a una experiencia completamente nueva en el agua.

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Inmobiliaria y diseño de interiores

El lenguaje de diseño de Lamborghini inspira el sector inmobiliario y el diseño de interiores, cobrando vida en proyectos que trasladan los códigos estilísticos de la marca a espacios físicos. Es en este contexto donde se enmarca la colaboración con Dar Global, plasmada en las villas de Benahavís, en España (Costa del Sol). Una arquitectura de líneas audaces y materiales de primera calidad inspirados en el diseño de Automobili Lamborghini aportan las proporciones y el carácter de la marca a una exclusiva comunidad residencial.

ADN Lamborghini: un diseño que no conoce límites / Lamborghini

A todo volumen

Por otra parte, la colaboración con Sonus faber dio lugar a la creación del Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition: un altavoz de suelo de edición limitada en el que la fibra de carbono vista, las formas y los materiales inspirados en los salpicaderos y los volantes de los superdeportivos fusionan estética e ingeniería acústica.

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Moda y artesanía

Entre los elementos que mejor reflejan el carácter artesanal de Lamborghini se encuentra el cuero, un rasgo clave de los interiores de sus vehículos y una parte esencial de su identidad. De esta afinidad compartida surge la colaboración con Tod’s, que reinterpreta sus sneakers y su icónico Gommino a través de pieles seleccionadas, líneas limpias y una construcción definida por una meticulosa atención al detalle.

ADN Lamborghini: un diseño que no conoce límites / Lamborghini

Juguetes, coches en miniatura y artículos de colección

Incluso en objetos creados para el juego y el coleccionismo, el diseño de Lamborghini conserva su carácter reconocible y su poder evocador, adentrándose en entornos más cotidianos, pero no por ello menos distintivos.

El Revuelto teledirigido, con su sistema de conducción basado en una aplicación, ha sido desarrollado junto a LEGO, trasladando el carácter del primer Lamborghini HPEV a un producto que combina inmediatez, innovación y experiencia interactiva.

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Los modelos de Hot Wheels y la colección a escala 1:64 también forman parte de este universo, haciendo que el lenguaje de la marca sea accesible a un amplio abanico de públicos, desde los más jóvenes hasta los entusiastas del motor, y llevando el universo Lamborghini al ámbito del coleccionismo y el estilo de vida.