Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atentado a TrumpViviendaBarçaDirecto atentado TrumpEncuesta CISLince ibéricoGuerra IránLa meta invisibleLluvias CataluñaInfluencer atropellada
instagramlinkedin

Consejos

10 errores que todo conductor novel debe evitar

La DGT enumera cuáles son los fallos que más suelen cometer los conductores con poca experiencia

Coche de prácticas de una autoescuela.

Coche de prácticas de una autoescuela. / OPC / Eduardo Vicente

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una vez conseguimos el carnet de conducir los conductores empezamos a acumular horas y distintas experiencias al volante. Sin embargo, no todas ellas son buenas, ya que muchas veces nos llevamos más de un susto cuando estamos en la carretera.

Por ello, los  especialistas en Formación de Conductores de la Dirección General de Tráfico (DGT) han querido analizar estos errores propios de la falta de rodaje de los noveles, una etapa por la que todos pasamos y salimos. A continuación te contaremos cuáles son los más habituales.

El plazo de entrega del carnet de conducir está estandarizado para todos los procesos

El plazo de entrega del carnet de conducir está estandarizado para todos los procesos / Formaster

1.Manejo del volante

Los especialistas en Formación de Conductores señalan que uno de los errores habituales en conductores inexpertos -y también en muchos con experiencia- es la falta de soltura en el manejo del volante: sujetarlo de forma inadecuada, mover las manos incorrectamente y girar mal el volante. 

Esto puede ocasionar una falta de control y pérdidas puntuales de dominio del vehículo en ciertas maniobras en las que es necesario mover el volante con rapidez y precisión, como giros, cambios de sentido o estacionamientos.

2.Falta de anticipación

La anticipación es la clave en la conducción y puede ser una carencia destacada de los conductores noveles. Conducir observando a ‘corta distancia’, es decir, con la vista inmediatamente delante del frontal del vehículo, sin saber qué ocurre dos coches más adelante, es un error que impide anticiparse a imprevistos en la vía, como detenciones, frenadas o desplazamientos laterales repentinos

3.Exceso de confianza

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es, por lo que puede acabar cometiendo errores de conducción o realizar comportamientos peligrosos

4.Indecisión

La falta de rodaje también puede manifestarse en momentos complicados como a la hora de tomar decisiones en la ejecución de maniobras como incorporaciones a autovías, adelantamientos o cambios de dirección en vías saturadas. 

Neomotor Coche Accidente Motos Circular Seguridad DGT

El exceso de confianza puede llevar a un conductor a creerse mejor de lo que realmente es / Archivo

5.Velocidad inadecuada

La habilidad de mantener una velocidad adaptada a las circunstancias del tráfico, así como para seleccionar la relación de marchas más conveniente, es fundamental para una conducción segura y eficiente, para todo tipo de conductor, ya sea inexperto o experimentado.

6.Distancia de seguridad

Se trata de una de las infracciones más comunes -y peligrosas- en todo tipo de conductores, no sólo novatos: circular sin guardar una distancia frontal de seguridad adecuada a la velocidad y a las circunstancias de la vía

7.Distracciones

Los conductores noveles pueden ser propensos a las distracciones (y volvemos a insistir, no solamente ellos), sobre todo por el manejo del teléfono móvil. Pero atención, existen otras peligrosas fuentes de distracción, aunque en apariencia más inofensivas. 

8.Incumplimiento de las normas básicas

Los especialistas en Formación señalan tres normas de circulación fundamentales para la seguridad que todo tipo de conductores, ya sean novatos o expertos, incumplen con frecuencia: 

  1. Circular por el carril central y no por el derecho, en vías de tres o más carriles en el mismo sentido.
  2. Abandonar las glorietas desde uno de sus carriles interiores.
  3. No detenerse completamente ante una señal -vertical o pintada sobre el asfalto- de stop.

9.No conocer el vehículo

Aunque sea novel, el conductor debe sentarse al volante de su vehículo conociendo los mandos por completo, sabiendo dónde están y cómo activarlos cuando los necesita. Igualmente hay que conocer y saber cómo utilizar correctamente las ayudas electrónicas (ADAS) que equipa su coche. 

Noticias relacionadas y más

10.Aparcamientos y rampas

La salida en rampa es otro de los momentos que los propios conductores destacan como especialmente complicado por el mismo motivo: el tacto para coordinar el uso de varios pedales en un coche de cambio manual y el estar pendiente del entorno que le rodea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  3. El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
  4. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona

10 errores que todo conductor novel debe evitar

10 errores que todo conductor novel debe evitar

El manifiesto de Cole Allen: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

El manifiesto de Cole Allen: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

El Arsenal aprovecha los errores el Olympique de Lyon y toma ventaja en la semifinal (2-1)

El Arsenal aprovecha los errores el Olympique de Lyon y toma ventaja en la semifinal (2-1)

La secretaria de prensa de Trump antes del tiroteo en la cena: "Habrá disparos"

La secretaria de prensa de Trump antes del tiroteo en la cena: "Habrá disparos"

Viajar en cámper no es tan barato como parece: hasta 3.000 euros por 15 días de vacaciones

Viajar en cámper no es tan barato como parece: hasta 3.000 euros por 15 días de vacaciones

El Chelsea jugará la final de la FA Cup contra el City tras ganarse Enzo Fernández el perdón

El Chelsea jugará la final de la FA Cup contra el City tras ganarse Enzo Fernández el perdón

Gernika recuerda a sus víctimas y clama por la paz en el 89 aniversario del bombardeo

Gernika recuerda a sus víctimas y clama por la paz en el 89 aniversario del bombardeo

Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano

Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano